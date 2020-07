Mafia: Definitive Edition, un acteur et des doubleurs pour le nouveau Tommy Angello

Le projet Mafia: Trilogy prendra tout son sens avec Mafia: Definitive Edition, un remake du premier épisode avec des technologies encore plus poussées que celles de Mafia III. Le titre bénéficiera ainsi de motion capture, dont n'avait bien évidemment pas profité le Mafia: The City of Lost Heaven de 2002. 2K Games revient cette semaine sur la manière dont il a dû choisir un acteur pour incarner Tommy Angelo dans un billet sur son site officiel.

Le comédien Andrew Bongiorno a été choisi pour sa voix et son apparence qui ressemblait le plus à la vision que les développeurs avaient du personnage, et c'est donc bien son physique qui a été numérisé pour Mafia: Definitive Edition. En France, c'est Alexis Ballesteros, qui a déjà prêté sa voix à Eddie Redmayne ou Will Poulter, qui se chargera du doublage. Si vous voulez en apprendre plus sur le processus de casting, ça se passe ci-dessous.

La série Mafia a rencontré un tel succès jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à Tommy Angelo. Il s'agit en effet du personnage principal du jeu Mafia: The City of Lost Heaven de 2002 ainsi que du remake à venir, il est notre guide dans les bas-fonds de l'Amérique des années 30. C'est le genre d'antihéros auquel on peut s'identifier qui fait le succès de ces œuvres sur la mafia. Lorsque Hangar 13 a commencé à travailler sur Mafia: Definitive Edition, il est devenu évident qu'il allait falloir trouver de nouveaux acteurs pour incarner les personnages de ce récit intemporel sur le crime organisé. Au cœur de cette nouvelle distribution se trouve le prochain Tommy Angelo, dont vous pouvez faire la connaissance dans la bande-annonce New Beginnings.

Vous trouverez ci-dessous une liste exhaustive des acteurs qui incarneront Tommy Angelo dans Mafia: Definitive Edition, incluant les doublages localisés. Le doubleur de Tony en anglais, Andrew Bongiorno, est également le modèle pour l'apparence physique de Tommy et pour les captures de mouvement. Toutes les langues prises en charge auront des sous-titres localisés.

Anglais : Andrew Bongiorno

Français : Alexis Ballesteros

Italien : Valerio Amoruso

Allemand : Marcus Just

Espagnol : Richard del Olmo

Russe : Yuriy Titov

Tchèque : Marek Vasut

Les acteurs de Mafia: Definitive Edition pendant une session de capture de mouvements. De gauche à droite : Joe Chambrello, Jordi Caballero, Glenn Taranto, Andrew Bongiorno.

LA RECHERCHE D'UN TOUT NOUVEAU CASTING

Mafia: Definitive Edition mérite une présentation cinématographique de haute qualité et cela signifie qu'il n'était pas envisageable de réutiliser le contenu audio du jeu de base. « Mafia: Definitive Edition étant un remake complet, nous avons tout repris à zéro », déclare Haden Blackman, PDG de Hangar 13, qui a supervisé le développement du jeu et sa perspective étendue sur l'histoire originelle. « Cela inclut les cinématiques, qui ont été recréées à l'aide de nos technologies de capture de mouvement et de reconnaissance faciale de pointe. La capture de mouvement est cruciale pour nos cinématiques, nous accordions donc beaucoup d'importance aux performances vocales comme physiques. Nous cherchions des acteurs qui avaient non seulement la bonne voix, mais également le bon physique pour le personnage et qui pourraient assurer les captures de mouvements ainsi que le doublage. »

« J'ai évidemment pensé à la possibilité de reprendre les acteurs originaux », explique Nicole Sandoval, productrice chez Hangar 13, qui s'est chargée de toutes les captures de mouvement et des enregistrements des dialogues et des cinématiques au côté des scénaristes. Cependant, faire revenir les interprètes originaux de la version anglaise n'était tout simplement pas faisable, d'autant que cela fait plus de vingt ans que le jeu Mafia est sorti. « Il est impossible de garder la même voix, surtout après un laps de temps aussi important », note Nicole Sandoval.

« Haden, Alex Cox, directeur adjoint du jeu, et moi-même voulions avant tout une équipe soudée », ajoute-t-elle. « Certains diraient : 'Pourquoi ne pas juste garder Tommy ?' C'est possible, mais dans ce cas il n'y a pas de véritable équipe soudée pour construire la version étendue de l'histoire. Nous investissons énormément dans l'histoire et il est très important pour nous, à Hangar 13, de choisir des acteurs qui sauront donner vie à ces personnages, travailler ensemble et devenir comme une nouvelle famille. »

LE NOUVEAU TOMMY ANGELO

La partie la plus importante et la plus difficile de ce nouveau casting pour Mafia: Definitive Edition a bien sûr été la recherche du parfait Tommy Angelo. « Nous savions que le choix de cet acteur allait influencer nos décisions concernant le reste du casting si nous voulions une équipe véritablement soudée », assure Blackman. Le studio Hangar 13 a trouvé son bonheur avec Andrew Bongiorno, un acteur italo-australien. « Tommy doit être crédible à la fois en tant que mafieux et en tant que chef de famille », ajoute-t-il. « Les joueurs vont vivre l'histoire à travers lui, il doit donc être à l'aise dans les deux rôles. Il nous fallait quelqu'un qui pouvait être charismatique, quelqu'un à qui on voudrait ressembler, mais qui pouvait également exposer ses défauts humains. Il devait en outre pouvoir exprimer une large gamme d'émotions. Lors de son audition, Andrew en a été capable. »

D'après Nicole Sandoval, Bongiorno s'est démarqué en étant très calme et posé pendant sa première audition. « Nous aimons échanger avec les acteurs en nous appuyant sur nos impressions sur le moment », nous dit-elle. « Il prenait nos instructions très au sérieux et n'hésitait pas à se donner à 100 % quand on le lui demandait. De plus, il ressemblait exactement à notre image de Tommy. En 2002, la technologie ne nous permettait évidemment pas d'avoir recours à la reconnaissance faciale. Cependant, pour Mafia: Definitive Edition, nous avons pu trouver quelqu'un qui pourrait jouer comme nous le voulions, mais qui ressemblait également à notre vision de Tommy s'il n'était pas pixélisé. La technologie d'aujourd'hui nous permet de réellement décider de l'apparence du personnage et c'est l'un des plus grands avantages offerts aux fans par ce remake. »

Bongiorno a dû travailler dur sur un aspect en particulier pour incarner parfaitement Tommy. « Pour accompagner les changements dans le casting, il était très important pour nous de prendre du temps et d'engager un coach vocal pour nos acteurs », explique Sandoval. Hangar 13 a engagé Eliza Jane Schneider, la coach vocale ayant effectué un travail considérable sur les différents dialectes de New Bordeaux dans Mafia III. « Nous l'avons engagée une nouvelle fois, car elle s'est occupée des différentes prononciations du Chicago des années 30 », affirme la productrice. « Elle a effectué des recherches approfondies et a envoyé des vidéos et des exemples. De plus, chacun de nos acteurs a pu travailler avec elle en face à face pour assimiler tous les phonèmes. »

« Il était très important pour nous de fournir une version authentique du Chicago des années 30 (sur lequel est basé Lost Heaven) dans ce remake. Il ne s'agit pas de New York, mais bien de Chicago. En général, quand on pense aux mafieux des années 30, on pense directement à ceux de New York. Il existe pourtant une différence importante entre les manières de parler des deux villes, notamment la prononciation du 'R' en anglais. Pour dire le mot voiture, on dirait "caw" à New York alors qu'on dirait "car" à Chicago avec un "R" appuyé. J'ai failli acheter un t-shirt avec 'Arrête d'oublier tes 'R' !' marqué dessus », plaisante-t-elle. « C'est une chose sur laquelle nous avons énormément travaillé pour recréer l'expérience la plus authentique possible. »

L'HOMME DE LA SITUATION

En dehors de ces problèmes de prononciation, Bongiorno a parfaitement saisi les deux dimensions de Tommy Angelo : le chauffeur de taxi honnête et travailleur devenu mafieux honorable. « Nous cherchions quelqu'un pour incarner Tommy en qui les joueurs pourraient se reconnaître », nous dit Sandoval. « Il nous fallait absolument un acteur pouvant jouer les deux facettes de Tommy : le mari et père aimant et le mafieux qui devient notre héros. Il doit en effet représenter ce personnage héroïque auquel on aimerait ressembler, on veut l'incarner et le voir réussir, et on doit pouvoir s'y attacher en tant que père et mari. Nous étions à la recherche de quelqu'un qui pourrait rassembler ces deux versions de Tommy. Bongiorno a été à la hauteur et son interprétation de Tommy Angelo captivera les joueurs lors de la sortie de Mafia: Definitive Edition plus tard cette année. Andrew a effectué une performance remarquable et j'ai hâte que les fans rencontrent sa version de Tommy Angelo, » conclut Sandoval.

À Hangar 13, nous accordons également une grande importance à la localisation. On retrouve cette volonté de trouver les meilleurs acteurs possible pour incarner ces personnages des années 30 pour toutes les langues doublées dans Mafia: Definitive Edition. L'équipe de localisation tchèque a par exemple réussi à embaucher la plupart des doubleurs du premier jeu, y compris Marek Vasut dans le rôle de Tommy Angelo pour le plus grand plaisir des fans de sa première performance.

Tommy Angelo n'est évidemment que l'un des nombreux mafieux au cœur de l'histoire de Mafia: Definitive Edition. Nous partagerons bientôt des informations supplémentaires sur le casting des personnages secondaires qui ont aidé à donner vie à l'histoire de Tommy. À très bientôt.