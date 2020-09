Mafia: Definitive Edition, le mode Circulation Libre et ses surprises loufoques de retour

Les joueurs de Mafia: The City of Lost Heaven s'en souviennent peut-être : il était possible de parcourir la ville sans les contraintes du scénario principal en mode Circulation Libre, et même d'ajouter des rencontres avec des êtres surnaturels et des défis loufoques en Circulation Libre Extrême. Bonne nouvelle, cet à-côté fera son retour dans Mafia: Definitive Edition.

Hangar 13 a fait le pari de regrouper les deux expériences annexes dans un unique mode Circulation libre, jouissant à la fois du côté découverte et de surprises encore gardées secrètes.

Même après avoir terminé l'aventure de Tommy Angelo dans le monde du crime, il vous reste plein de choses à voir dans Mafia: Definitive Edition grâce au mode Circulation libre. « Circulation libre est un mode additionnel que nous avons inclus en clin d'œil au jeu original », nous explique Ondřej Vévoda, concepteur en chef chez Hangar 13. « L'idée de départ du mode Circulation libre est de permettre aux joueurs d'explorer librement Lost Heaven sans aucun objectif de mission. C'est l'occasion d'admirer tous les beaux panoramas de la ville, conduire les véhicules de votre garage, trouver des objets à collectionner en extérieur, et peut-être de découvrir quelques secrets. » Circulation libre rappelle le jeu original sorti en 2002, Mafia: The City of Lost Heaven, et vous laisse explorer les paysages des années 30 à votre propre rythme. « C'est assez troublant, car il y avait deux versions de Circulation libre dans le jeu original », dit Vévoda. « Il y avait 'Circulation libre', un mode touristique avec un gameplay simple de conduite de taxi, et 'Circulation libre extrême' qui comptait des défis complètement dingues. Nous avons combiné ces deux idées en un seul mode pour que la version Definitive Edition de Circulation libre dispose à la fois de l'aspect touristique et du contenu bonus secret à découvrir. » Pour déverrouiller le mode Circulation libre, vous n'avez qu'à compléter la première mission de l'histoire principale de Mafia: Definitive Edition. « Quand vous entrez le mode Circulation libre, vous commencerez au bar de Salieri et vous aurez accès à votre garage, votre garde-robe, et votre armurerie. Vous pourrez même modifier l'heure et la météo », déclare Vévoda. « Une fois que Tommy est bien équipé, vous pourrez vous diriger vers la ville et commencer à explorer. » Les joueurs les plus assidus seront récompensés par des objets à déverrouiller en suivant une piste d'indices. Vévoda aime particulièrement explorer la campagne paisible en Circulation libre, loin de l'effervescence de Lost Heaven. « Nous avons ajouté une grande zone rurale au nord de la ville, et l'histoire principale ne vous fait visiter qu'un ou deux endroits », explique-t-il. « Il y a énormément de beaux paysages et petits coins à explorer dans cette zone. De plus, toutes ces routes de campagne sont parfaites pour éprouver vos véhicules. » Évidemment, les fans de longue date se souviennent des aspects plus absurdes du Circulation libre original qui ne respectent pas du tout la continuité de l'histoire. Je pense que, comme pour la plupart des joueurs, mon mode préféré était Circulation libre extrême », nous confie Vévoda. « Après l'histoire principale très sérieuse, les défis surréalistes comme tirer sur un monstre des mers ou prendre l'homme invisible en filature étaient vraiment sympas et c'était une bonne façon de passer quelques heures supplémentaires dans ce monde une fois le jeu terminé. » Est-ce que ces éléments loufoques seront présents dans le mode Circulation libre de Mafia: Definitive Edition ? « Tout ce que je peux vous dire, c'est ceci : La vérité est ailleurs », philosophe Vévoda. Vous devrez attendre de voir quels secrets vous parviendrez à découvrir dans le mode Circulation libre quand Mafia: Definitive Edition sortira plus tard dans la semaine.

Une preuve de plus que le remake a toutes les cartes dans sa manche pour contenter les fans de l'époque et les joueurs d'aujourd'hui. Sa date de sortie, c'est pour le 25 septembre sur PC, PS4 et Xbox One, et vous pouvez le précommander pour 29,99 € sur Amazon.fr.



