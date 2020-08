Mafia: Definitive Edition, un Mode Classique plus difficile et punitif annoncé et détaillé

Nous commençons à bien le savoir : Mafia: Definitive Edition différera de Mafia: The City of Lost Heaven sur bien des points. Que ce soit la carte du jeu ou la personnalité des personnages secondaires, et bien évidemment le gameplay modernisé, tout a été fait pour rendre l'expérience digne des cadors d'aujourd'hui. Pour parfaire l'expérience, Hangar 13 a aussi prévu plusieurs niveaux de difficulté, mais aussi un Mode Classique imposant de nombreuses contraintes rappelant la difficulté du jeu d'époque.

En activant cette fonctionnalité, vous direz au revoir aux indications de direction en voiture, ferez face à une maniabilité plus ardue des véhicules, et chaque infraction pourra attirer l'attention de la police. Pire, les munitions disparaîtront avec votre chargeur si vous rechargez alors qu'il contient encore des balles, les ennemis seront plus difficiles à abattre et la santé remontera moins facilement. Tout cela est expliqué dans le billet ci-dessous :

Quand Mafia: The City of Lost Heaven est sorti en 2002, le réalisme était l'élément le plus important, ce qui a résulté en des sections de gameplay à la difficulté presque insurmontable. Mafia: Definitive Edition aura plusieurs niveaux de difficulté et vous permettra de personnaliser des fonctionnalités individuelles comme l'aide à la visée, la conduite, et les délais de réponse policière. Mais si vous préférez monter la difficulté d'un cran pour relever un bon défi old school, inutile de chercher plus loin : le mode classique est fait pour vous.

Le mode classique ne rend pas le jeu excessivement difficile, mais il ajoute un certain nombre de caractéristiques qui évoquent le Mafia original et encouragent le joueur à faire preuve d'inventivité. « En rétrospective, le jeu original était vraiment très dur » admet Prakash Choraria, concepteur système en chef chez Hangar 13. « Nous voulions que les obstacles du mode classique ne soient pas insurmontables pour qu'il ne soit pas impossible à jouer, mais que sa réussite reste un accomplissement dont on peut être fier, sinon ce serait frustrant. Si on prend la course Fair-play comme exemple, le but avec les modes de difficultés de Mafia: Definitive Edition était rendre le jeu légèrement plus facile que l'original, car énormément de joueurs sont restés bloqués et n'ont pas pu le terminer. Dans le mode classique, la course est toujours difficile, mais parfaitement faisable avec un peu de patience et de persévérance. »

Loin du champ de courses, il est plus difficile de contrôler son véhicule avec le mode classique, y compris les nouvelles motos. L'aide à la conduite qui est disponible dans d'autres modes de difficulté est moins présente, voire totalement absente dans certains cas, et même si la navigation GPS est toujours disponible sur la carte, il n'y aura aucune indication de direction en jeu pour vous guider. Vous avez raté votre sortie et vous envisagez de faire une manœuvre périlleuse pour vous remettre sur le bon chemin ? Sachez que les policiers du mode classique sont bien plus regardants vis-à-vis de ce genre d'infractions que ceux des autres modes de difficulté.

Comme Prakash Choraria nous l'explique : « Si vous jouez en difficulté moyenne, la police ignorera les crimes qui ne font pas de victimes. Si vous grillez un feu rouge ou rentrez dans un véhicule garé, ils regarderont ailleurs, mais si vous vous en prenez à un passant, ils interviendront. Par contre, en mode classique, il n'y a pas de petite infraction. Si vous conduisez ne serait-ce qu'un peu au-dessus de la limite de vitesse, vous devrez vous garer sur le côté et payer une amende si vous ne voulez pas que la situation dégénère. Si vous refusez d'obtempérer, vous verrez que les policiers de Lost Heaven vous poursuivront sans relâche et iront jusqu'à dresser un barrage routier, comme dans le jeu original. Tombe nez à nez avec un barrage routier alors que vous êtes en pleine course poursuite ne signifie pas nécessairement qu'il faut vous arrêter, mais sachez que dans le mode classique, vos véhicules ne sont pas aussi résistants que dans les autres modes.

Quand vous êtes à pied (avec un peu de chance, pas parce que votre véhicule vous a lâché), les ennemis du mode classique sont prêts à vous tomber dessus au moindre pas de travers. Comparés à leurs homologues des autres modes de difficulté, ils sont plus agressifs, infligent plus de dégâts, et évitent mieux vos attaques. Ah, et ils n'apparaissent pas sur la carte. Alors quand vous êtes sur le point de sortir de votre cachette et de tirer, gardez œil ouvert au cas où quelqu'un serait tapis dans l'ombre. »

Faites attention à vos munitions, parce que dans le mode classique (tout comme le jeu original), à chaque fois que vous rechargez votre arme, vous perdez toutes les balles qui restaient dans le magasin. « Si vous rechargez votre pistolet-mitrailleur alors qu'il reste vous 38 balles, » explique Choraria, « vous les perdez toutes. » Le système de combat en mêlée propose des fusils démontables et des armes comme des bats et des couteaux, vous offrant ainsi de nouvelles options pour tuer vos ennemis dans certaines situations. Les dégâts que vous prenez pendant un combat mettent plus de temps à guérir, parce que dans le mode classique, les trousses de secours restaurent moins de santé et celle-ci se régénère automatiquement uniquement jusqu'à 20 %.

Le mode classique sera sans nul doute le plus difficile de Mafia: Definitive Edition. Mais même s'il s'inspire de la version 2002 de Mafia, avec la gestion des munitions et la réponse policière, il n'est pas pour autant aussi punitif que certaines missions du jeu original. À tout moment du jeu, vous pouvez activer et désactiver le mode classique, mais si vous voulez débloquer l'accomplissement et le trophée pour avoir terminé l'histoire de Tommy Angelo en mode classique, vous devrez le garder de bout en bout. Nous espérons que vous aimerez le mode classique de Mafia: Definitive Edition qui sortira le 25 septembre. Et ne dites pas qu'on ne vous avait pas prévenu si vous en bavez...