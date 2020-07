Mafia: Definitive Edition, des acteurs, des doubleurs et des changements pour les personnages secondaires

Mafia: Definitive Edition sera un remake total de Mafia: The City of Lost Heaven, sur le fond comme sur la forme. 2K Games nous a déjà montré comment il avait retravaillé le personnage de Tommy Angelo en basant son apparence sur un acteur avec de la motion capture. Cette fois, les développeurs nous en disent plus sur les personnages secondaires, qui auront aussi droit à un ravalement de façade.

Sam, Paulie, Don Salieri, Sarah, Frank, Don Morello ou encore l'inspecteur Norman ont désormais tous le visage d'un comédien propre. Et nous pouvons aussi découvrir qui les doublera en version française. Le billet dédié à ce sujet nous apprend également que Mafia: Definitive Edition donnera plus d'importance à certains personnages dans le récit, et ils auront ainsi plus de personnalité et de temps à l'écran qu'auparavant. Il est même expliqué que les PNJ ont également été soignés pour renforcer l'immersion.

Trouver un nouvel acteur pour incarner Tommy Angelo dans Mafia: Definitive Edition n'était qu'une partie de l'équation, car il ne s'agirait pas d'une histoire criminelle digne de ce nom sans une famille à rejoindre, des ennemis à combattre et des habitants peuplant les rues du Lost Heaven des années 30. Les développeurs de Hangar 13 ont parlé des techniques, des entraînements et des technologies employés pour donner vie à Tommy Angelo et souhaitent maintenant présenter de la même manière l'ensemble du casting de l'histoire revisitée de Mafia: Definitive Edition.

Voici un aperçu des acteurs anglophones ayant prêté leur voix et leur apparence, et qui ont fait la capture de mouvements pour les personnages secondaires de Mafia: Definitive Edition. Bien que cette liste soit loin d'être exhaustive, il s'agit de certains des personnages les plus importants que Tommy rencontrera pendant son épopée dans le crime organisé. Toutes les langues prises en charge auront des sous-titres localisés.

Sam : Don DiPetta

Paulie : Jeremy Luke

Don Salieri : Glenn Taranto

Sarah : Bella Popa

Frank : Steven Oliver

Don Morello : Saul Stein

Inspecteur Norman : Dameon Clarke

Voici ensuite une liste dans acteurs ayant fourni des doublages localisés pour ces personnages en français :

Sam : Thibaut Belfodil

Paulie : Jim Redler

Don Salieri : François Hatt

Sarah : Garance Thénault

Frank : Vincent Violette

Don Morello : Jérémie Covillault

Inspecteur Norman : Matthieu Albertini

DÉVELOPPER L'HISTOIRE DE MAFIA

Mafia: Definitive Edition ne copie pas le scénario de Mafia: The City of Lost Heaven, le jeu d'origine de 2002, à la virgule près, mais vise à enrichir l'histoire culte de Tommy Angelo au travers du gameplay et des cinématiques. C'est pourquoi il est très important pour nous de vous offrir cette présentation des personnages secondaires. Il s'agit de donner de la substance aux personnes qui entourent Tommy pour que son histoire n'en soit que plus réaliste. « Notre objectif était de garder l'essence de l'histoire et des personnages, tout en les développant davantage quand nous le pouvions », déclare Haden Blackman, PDG de Hangar 13. « Paulie est un très bon exemple. Dans l'original, il avait tendance à n'en faire qu'à sa tête. Il était marrant, mais légèrement soupe au lait », ajoute Blackman. « Nous avons gardé tout ça, mais en lui donnant un peu plus de substance et en faisant allusion à des événements qui auront lieu plus tard dans le jeu. Il a des idées et voudrait bien être le cerveau d'une opération. »

Sarah, probablement le personnage ayant l'impact le plus significatif dans la vie de Tommy, a également d'un rôle bien plus important dans Mafia: Definitive Edition. « Dans l'original, Sarah est la dulcinée de Tommy mais n'a pas vraiment le temps de briller », note Blackman. « Nous voulions qu'elle apparaisse plus souvent pour que vous puissiez vous familiariser dès le départ avec la personne que Tommy souhaite protéger. Étant donné que nous apprenons dans l'original que Sarah est la fille de Luigi, le barman de Salieri, il nous semblait logique qu'elle travaille également dans le bar. Cela nous permet de l'introduire plus tôt et de montrer qu'elle connaît le milieu dans lequel Tommy évolue. »

Ces nouvelles performances prêtent également plus de gravité aux boss de la sphère criminelle de Lost Heaven. « Nous rappelons aux joueurs qu'une guerre de grande ampleur se prépare et qu'ils rejoignent la mafia, qui possède sa propre histoire et ses traditions », dit Blackman. « Le boss de la mafia, Salieri, mentionne la guerre avec Morello dans la plupart des scènes dans lesquelles il apparaît et fait allusion à leur ancienne amitié et longue rivalité. Nous voulions vraiment présenter la famille Salieri comme l'outsider dans cette guerre contre la famille Morello. C'est une notion sur laquelle nous insistons et qui influence certaines décisions de Salieri. »

L'influence étendue de la mafia est bien plus mise en avant, tout comme des événements qui auront des répercussions tout au long de l'histoire de Mafia: Trilogy. « Nous nous sommes efforcés d'introduire de nombreuses 'histoires cachées' comme des références à des événements, des personnages et des endroits qui ne seront jamais entièrement développés dans l'histoire, mais qui montrent que le monde ne se limite pas à ce que voit Tommy », explique Blackman.

DEUX SACRÉS LARRONS

Tommy n'aurait jamais quitté son job de chauffeur de taxi pour rejoindre les forces de Salieri sans l'intervention de Sam et Paulie. Le rôle de Tommy a influencé la recherche des acteurs pour incarner ces deux mafieux qui deviennent ses amis et lui apprennent les ficelles du métier. « Il est préférable de choisir des voix et des acteurs très différents du protagoniste principal », déclare Nicole Sandoval, productrice chez Hangar 13. « Qu'est-ce que vous recherchez dans votre héros et qui sont les personnes qui pourront le complémenter ? La version originale du jeu nous a fourni deux excellentes bases sur lesquelles nous appuyer avec ses amis Sam et Paulie. Nous avons eu la chance de trouver deux superbes acteurs, Jeremy Luke et Don DiPetta, pour se donner la réplique et venir enrichir la performance d'Andrew Bongiorno en tant que Tommy. » Cette dynamique met les captures de mouvements en valeur et crée une camaraderie que l'on ressent dans toutes les langues.

Sandoval insiste sur le fait que Hangar 13 souhaite que les acteurs de ses jeux se sentent comme une famille, ce qui a été rendu possible grâce à un planning d'enregistrement très intense. « Ces gars ont non seulement travaillé ensemble presque tous les jours, mais ont vécu ensemble pendant deux mois et demi d'affilée », souligne Sandoval, qui a dirigé toutes les captures de mouvement et a fait venir les acteurs dans les locaux de Hangar 13 à Brno pour des scans faciaux. « C'est génial de voir les acteurs se lier d'amitié comme ça, mais j'avais un peu l'impression d'être une mère poule qui surveille ses petits. Genre "OK, les gars, on se calme !" » plaisante Sandoval. « Vous auriez vu les farces dans le studio... Don et Jeremy se chamaillaient comme des frères séparés à la naissance. C'était beau à voir. Andrew était la voix de la raison à côté de ces deux andouilles. »

LES CITOYENS DE LOST HEAVEN

En dehors des personnages principaux, ce sont les personnes ordinaires qui se promènent, papotent et roulent dans Lost Heaven qui en font une ville vivante et ancrée dans son époque. Pour assurer l'authenticité de l'univers de Mafia: Definitive Edition, les doubleurs des nombreux citoyens de Lost Heaven, des policiers et des mafieux ennemis ont été coachés pour jouer les Américains du Midwest des années 30 à la perfection. Sandoval attribue une partie du mérite au scénariste contractuel Will Porter, qui a aidé à peaufiner les nombreux PNJ de Mafia: Definitive Edition. « Il a effectué un travail de recherche considérable sur la période dans laquelle se déroule le jeu », déclare-t-elle. « Il a non seulement étudié le jargon et l'argot des habitants de cette époque, mais s'est également demandé : de quoi parlaient-ils ? »

Les sujets des discussions que vous pouvez surprendre dans Lost Heaven comprennent la Prohibition, le « New Deal » du président Hoover ou Franklin D. Roosevelt, tout cela dans le contexte de ruine économique et de problèmes sociétaux amenés par la Grande Dépression. Vous entendrez peut-être même des mots qui sont tombés hors d'usage et qui seront difficiles à traduire dans d'autres pays comme « Boondoggle », un terme utilisé pour dénoncer les petits boulots payés par le « New Deal » du président Franklin D. Roosevelt. « Will a écrit certaines des meilleures répliques en arrière-plan », affirme Sandoval. « Grâce à lui, j'ai revu une portion de l'histoire que je n'avais pas considérée depuis un bout de temps et j'ai réellement eu l'impression qu'il avait donné vie à ces habitants. Ils ont une véritable personnalité. Les acteurs qui sont venus les interpréter ont d'ailleurs effectué une performance remarquable grâce aux indications fournies par Will. »

Vous pourrez pleinement apprécier l'authenticité et l'immersion que ces personnages secondaires et habitants insufflent à l'histoire de Tommy lors de la sortie mondiale de Mafia: Definitive Edition le 25 septembre 2020. De plus, si vous êtes du genre à glaner les moindres détails de l'histoire parsemés dans la ville de Lost Heaven, vous aurez du pain sur la planche. « Lorsque nous avons créé Hangar 13, Haden voulait avant tout que nos mondes soient réalistes et immersifs », déclare Sandoval. « Et l'une des manières d'y parvenir, pour les joueurs qui aiment simplement explorer le monde et surprendre une conversation entre un commerçant et un client, est de leur offrir ces interactions. J'espère que les fans apprécieront ces petites conversations qui apparaissent en arrière-plan dans le jeu, car ce sont de loin mes préférées. »