Mafia: Definitive Edition, mode Noir, ATH personnalisable, bugs corrigés et plus avec une mise à jour majeure

Hangar 13 a parfaitement réussi son coup avec Mafia: Definitive Edition, qui a su convaincre la presse et les joueurs dès son lancement. Ce remake complet de l'original avec une bonne dose de modernité et de nouveautés n'a cependant pas encore fini de faire parler de lui, en témoigne la première mise à jour majeure déployée cette semaine sur PC, PS4 et Xbox One.

Elle propose plusieurs correctifs demandés par la communauté, et ajoute surtout des fonctionnalités pour personnaliser l'ATH, et même un mode Noir pour donner un cachet de film rétro à l'aventure.

Options personnalisées pour l'ATH Utilisez ces nouvelles options pour personnaliser l'ATH si, par exemple, vous souhaitez que votre exploration de Lost Heaven soit moins guidée ou que vous voulez prendre des captures d'écran particulières : Activer/désactiver le marqueur de l'objectif principal.

Activer/désactiver les marqueurs d'ennemis sur la mini-carte dans tous les niveaux de difficulté. (Précédemment, les marqueurs ennemis étaient toujours activés en dehors du mode Classique.)

Activer/désactiver des fonctionnalités de navigation comme les instructions pas-à-pas et le GPS de la mini-carte.

Activer le nouveau mode ATH minimal pour masquer certains éléments de l'ATH, comme la mini-carte, le compteur et le texte des objectifs. Mode Noir Activez le mode Noir pour donner au gameplay et aux cinématiques de Mafia: Definitive Edition un aspect vintage en noir et blanc. Le mode Noir peut être activé ou désactivé depuis l'écran des options de jeu. Contenu Circulation libre Maintenant que vous êtes dans la course et que vous profitez du mode Free Ride, en fonction du véhicule que vous conduisez et de l'endroit où vous vous trouvez, vous découvrirez peut-être quelques nouvelles fonctionnalités de gameplay que nous avons ajouté à ce mode. Nous vous laissons découvrir tout ça par vous-même lors de votre exploration de Lost Heaven. Les correctifs pour Mafia: Definitive Edition dans cette mise à jour incluent, entre autres : Correction d'un problème signalé qui empêchait parfois de déloquer les bons véhicules dans le garage après avoir terminé les missions facultatives de Lucas Bertone. Les joueurs ayant terminé ces missions devraient retrouver les véhicules correspondants dans leur garage au lancement du jeu.

Correction d'une animation d'assassinat spéciale qui ne se déclenchait pas correctement par moments lors de la mission "Le saint et la pécheresse".

Correction d'un problème signalé à cause duquel certaines cinématiques affichaient parfois un écran noir.

