Mafia: Definitive Edition, la date de sortie reportée, un teaser du gameplay pour patienter

De Mafia: Definitive Edition, en termes de vidéo, nous n'avons pour le moment vraiment pu profiter que d'une cinématique témoignant de la refonte totale opérée par 2K Games. Du gameplay devait être présenté dans le cadre de l'IGN Summer of Gaming, mais le calendrier avait été modifié au dernier moment pour retirer cette apparition.

Cette remise en question du planning est certainement liée à l'annonce du jour : la date de sortie de Mafia: Definitive Edition est reportée. Initialement prévu pour le 28 août, il est maintenant attendu pour le 28 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. L'excuse est toute trouvée : c'est la faute du COVID-19, forcément.

Mafia: Definitive Edition sortira maintenant dans le monde entier le 25 septembre. Bien que nous avions initialement prévu de sortir le jeu un mois plus tôt, le 28 août, finaliser tout à temps pour cette date de lancement est devenu de plus en plus difficile en raison de la pandémie mondiale de COVID-19 en cours, et la dernière chose que nous voulons faire est de compromettre la qualité de l'expérience.

Depuis le début, cela a été un projet passionnant pour nous. Beaucoup de nos développeurs ont aidé à créer le Mafia original, et nous sommes tous déterminés à créer une expérience modernisée digne de ce classique intemporel. Nous apprécions votre patience et votre compréhension, car nous faisons de Mafia: Definitive Edition le meilleur possible pour tous nos fans dans le monde.