Outward : une date de sortie précise et une bande-annonce pour la Definitive Edition

Nine Dots Studios et Prime Matter continuent de s'occuper d'Outward, leur jeu de rôle coopératif en monde ouvert, qui sera prochainement de retour sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S dans une Definitive Edition. À l'occasion du dernier AG Direct, les studios ont partagé une nouvelle bande-annonce :

Bonne nouvelle, la date de sortie d'Outward: Definitive Edition est fixée au 17 mai 2022 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Il inclura pour rappel le jeu de base, ses deux extensions Les Frères de Feu et Les Soroboreans, ainsi que plusieurs petits ajouts, améliorations et mises à jour, comme des scénarios de défaite inédits, de nouvelles maladies et des donjons. Si vous avez déjà le jeu de base et les deux DLC sur PS4 ou Xbox One, le passage à la Definitive Edition sera gratuit, et les joueurs sur PC pourront eux aussi bénéficier du contenu inédit.

Rendez-vous dans une dizaine de jours pour redécouvrir Outward avec ces nouveautés et améliorations. Vous pouvez retrouver le jeu de base à 19,86 € sur Amazon.