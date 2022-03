Outward : le RPG en monde ouvert annoncé sur PS5 et Xbox Series X et S dans une Definitive Edition

Développé par Nine Dots Studios et édité par Deep Silver, Outward est pour rappel un jeu de rôle en monde ouvert plongeant les joueurs dans le d'Aurai, en solo ou en coopération. Le titre a déjà séduit plus d'un million de personnes sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais il sera prochainement de retour sur les consoles de dernière génération.

Les studios viennent en effet d'annoncer Outward: Definitive Edition sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Cette nouvelle version, qui sera également proposée sur PC, comprendra le jeu de base ainsi que les deux extensions Les Frères de feu et Les Soroboreans. Les développeurs promettent des améliorations et mises à jour, dont de nouveaux donjons, scénarios de défaites et maladies, la possibilité d'accéder à sa réserve même dans le monde d'un ami, un enchantement moins exigeant, des ateliers totems dans chaque région ou encore un craft plus accessible et un risque de corruption présent dans tout le jeu.

Si vous avez déjà Outward et ses deux DLC, cette Definitive Edition sera gratuite à son lancement prochainement. Vous pouvez retrouver le jeu de base à 19,99 € chez Gamesplanet.