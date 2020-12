Outward : le RPG de Nine Dots Studios s'est vendu à un million d'exemplaires, un nouveau DLC annoncé

Sorti le 26 mars 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam, Outward continue sa route vers le succès. Ce dernier est un jeu de rôle en monde ouvert développé par Nine Dots Studios et édité par Deep Silver. Dans ce RPG se voulant à la fois réaliste et exigeant, vous devrez explorer le monde d’Aurai en plus de gérer divers aspects comme votre sommeil, les environnements ou les différentes maladies qui vous guettent.

Ainsi, Outward a atteint le million d’exemplaires vendus dans le monde. Le PDG de Nine Dots Studios, Guillaume Boucher-Vidal, a expliqué qu’il ne s’attendait pas à un tel succès après l’échec de ses deux précédents jeux. Il a également affirmé qu’il est désormais plus confiant concernant l’avenir d’Outward. Il a ainsi stipulé :

Il est difficile de trouver les mots pour exprimer votre ressenti lorsque quelque chose qui semblait impossible vous arrive. Après l'échec de nos deux précédents jeux, je n'avais pas de très grandes ambitions et je me disais que si on vendait 100 000 exemplaires, ce serait déjà un progrès formidable. En avoir vendu dix fois plus, ça me semble irréel. Outward n'est pas un jeu parfait ; il a du cœur, mais nous n'avions que peu de moyens. Maintenant nous avons plus d'expérience, nous avons un public et nous avons plus de moyens que jamais. Je suis très enthousiaste quand je réfléchis à ce qui viendra ensuite.

Enfin, le studio canadien en a profité pour annoncer un nouveau DLC. Baptisé Les Frères de feu, les joueurs devront reconstruire la ville de Sirrocco, cette dernière ayant été ravagée par une éruption. Ce deuxième DLC sera plus difficile que le jeu de base. Une nouvelle histoire, de nouveaux ennemis et effets de statut vous attendent. Si vous êtes un peu curieux, voici ce que propose Outward :

Aucun voyage mémorable n'est accompli sans effort. Outward est un RPG en monde ouvert dans lequel la fraîcheur de la nuit ou une blessure infectée peut présenter autant de danger qu'un prédateur tapi dans l'obscurité. En tant qu'aventurier ordinaire, il ne suffira pas uniquement de vous cacher et de vous défendre contre des créatures menaçantes, vous devrez aussi faire face aux conditions environnementales menaçantes, vous protéger des maladies infectieuses, veiller à dormir suffisamment, et vous hydrater. Embarquez-vous dans des expéditions risquées dans des contrées sauvages pour découvrir de nouvelles cités et entreprendre d'importantes missions, et découvrez des donjons cachés grouillant d'ennemis redoutables. Le monde d'Aurai est aussi enchanteur que dangereux, vous devrez donc faire preuve de discernement et bien vous préparer pour avoir une chance d'y survivre. Mettez au point des stratégies efficaces pour vaincre vos ennemis, et ne négligez pas vos besoins primaires. Partager votre voyage avec un ami, en local ou en ligne, est fortement conseillé ! Explorez des contrées sauvages.

Jouez seul ou en coopération, en local ou en ligne.

Des scénarios dynamiques qui réagissent selon le contexte.

Une sauvegarde automatique constante, aucun retour en arrière n'est possible.

Des invocations ritualistes avec une approche étape par étape.

Une expérience unique à chaque nouvelle partie.

