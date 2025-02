Wolfeye Studios trouve un éditeur étonnant pour son Retro Sci-Fi RPG

WolfEye Studios n'a pour l'instant développé que Weird West, un Action-RPG en vue de dessus très sympathiques, mais l'équipe cofondée par Raphaël Colantonio (Dishonored, Prey) planche désormais sur un Retro Sci-Fi RPG, un jeu de rôle à la première personne dans un univers de science-fiction rétro, qui devrait ravir les fans des précédents jeux du concepteur français.

Weird West avait été édité par Devolver Digital, mais le prochain projet de WolfEye Studios semble plus ambitieux, il lui fallait donc trouver un éditeur à la hauteur. Eh bien les Français sont allés chercher leur nouveau partenaire en Corée du Sud, car c'est Neowiz qui va éditer le prochain jeu de WolfEye Studios. Le studio est bien connu pour la franchise DJMax, les MMORPG Bless Online/Unleashed et plus récemment pour Lies of P, un très bon Souls-like développé par son studio Round8. Raphaël Colantonio déclare :

Nous avons une passion brûlante pour la création d'un type de jeu très spécifique qui mélange RPG, action et simulation. Ces jeux ne peuvent réussir que si l'éditeur partage cette même passion.

Julien Roby, PDG et producteur exécutif de WolfEye Studios, rajoute :

Avec Neowiz, nous avons trouvé un partenaire qui comprend vraiment notre vision et qui est aussi engagé que nous à offrir une expérience de jeu unique, créative et mémorable qui plaira aussi bien à nos fans de longue date qu'aux nouveaux joueurs.

Enfin, Seungchul Kim, coPDG de Neowiz, conclut :

Notre partenariat avec un studio regorgeant de talents incroyables comme Wolfeye est une décision opportune et stratégique pour nous. Cette collaboration réaffirme notre engagement à proposer des jeux remarquables axés sur l'histoire qui trouvent un écho auprès des joueurs du monde entier sur les plateformes PC et consoles.

Pour accompagner cette annonce, les studios dévoilent de nouveaux dessins conceptuels de leur futur jeu, qui n'a toujours pas de nom. Ce partenariat n'est pas sans rappeler celui entre Pocketpair (Palworld) et Surgent Studios (Tales of Kenzera) pour son futur titre. En attendant de découvrir ce projet alléchant, vous pouvez acheter Weird West: Definitive Edition Deluxe sur consoles à 39,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac ou sur PC à partir de 5,99 € sur GOG.com et Gamesplanet.

