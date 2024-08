Wolfeye Studios : premières images pour le FPS/RPG du co-créateur de Dishonored

Après avoir fondé Arkane et co-créé la franchise Dishonored avec Harvey Smith, Raphaël Colantonio a lancé WolfEye Studios, une équipe plus modeste qui a déjà lancé Weird West, un jeu de rôle et d'action en vue de dessus. Mais le studio commence à teaser son prochain projet, qui devrait ravir les fans de Dishonored et Prey (2017).

Ce projet n'a pas encore de nom officiel, mais il s'agira d'un jeu de rôle à la première personne dans un univers de science-fiction rétro. Wolfeye Studios dévoile aujourd'hui de premières images du jeu, dans un monde imaginaire avec des robots. Le titre sera une nouvelle franchise dans l'esprit des premiers jeux d'Arkane Studios, développeur des Dishonored et du reboot de Prey, mais également d'Arx Fatalis et Dark Messiah of Might and Magic. Ce nouveau jeu promet déjà un monde riche et une grande liberté d'exploration, ce qui devrait hyper les amateurs d'immersive sims.

Wolfeye Studios est désormais à la recherche d'un partenaire d'édition, il sera d'ailleurs à la gamescom 2024 avec cet objectif en tête. Certains joueurs pourront mettre les mains sur le jeu dès l'année prochaine avec une phase d'alpha privée, les inscriptions sont ouvertes. Il faudra sans doute attendre de longs mois avant la sortie du jeu, d'ici là, vous pouvez retrouver Weird West: Definitive Edition à partir de 9,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.