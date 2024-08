WolfEye Studios fait de l'œil aux fans de Dishonored et Prey

Le jeune studio WolfEye Studios a développé un seul jeu pour le moment, Weird West, un excellent Action-RPG en vue de dessus avec des cowboys et une bonne dose de fantastique. Mais le titre est différent des précédentes productions de Raphaël Colantonio, fondateur du studio qui a œuvré sur les Dishonored et Prey (2017) lorsqu'il était chez Arkane Studios.

WolfEye Studios s'attaque à un nouveau jeu que Raphaël Colantonio tease sur les réseaux sociaux. Le concepteur avait déjà partagé des images en début d'année, dévoilant que le titre sera un jeu de rôle à la première personne dans un univers de science-fiction rétro. De quoi ravir les fans de ces précédentes productions, mais il va encore plus loin cette semaine en déclarant sur X (ex-Twitter) :

Nous vous en dévoilerons un peu plus sur notre prochain jeu dans quelques jours… Les fans des précédents jeux à la première personne auxquels j'ai participé (Dishonored et Prey) seront ravis.

Raphaël Colantonio rajoute qu'il aurait pu citer Arx Fatalis et Dark Messiah of Might and Magic, les premiers jeux d'Arkane, mais il était limité en nombre de caractères dans son message, et il faut bien avouer que ces deux franchises sont moins populaires que Dishonored et Prey aujourd'hui. Cependant, il ne faut pas s'attendre à découvrir le titre de WolfEye Studios à la gamescom 2024. Raphaël Colantonio explique qu'il sera présent à Cologne, mais seulement pour montrer le jeu à des partenaires, comme des éditeurs, mais pas à la presse et encore moins aux joueurs. Les informations à venir dans les prochains jours ne devraient donc pas se faire dans le cadre du salon vidéoludique allemand.

