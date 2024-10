Disco Elysium : d'anciens développeurs fondent leurs studios avec déjà deux suites spirituelles au RPG

Disco Elysium aura été une vraie sensation lors de sa sortie en 2019, le titre de ZA/UM propose une aventure de jeu de rôle passionnante et particulièrement bien écrite. Malheureusement, le développement n'a pas été rose et le studio a licencié un quart de ses employés en début d'année, annulant au passage Project X7, une extension stand-alone de Disco Elysium.

Heureusement, les développeurs qui ont quitté le studio avant ou à cause des licenciements rebondissent. Hasard du calendrier ou pas, ces vétérans dévoilent aujourd'hui leurs nouveaux studios, ils ne sont pas liés, mais ont quand même le même objectif : développer des suites spirituelles à Disco Elysium. D'un côté, nous avons Dark Math Games, qui développement XXX Nightshift, un jeu de rôle et d'enquête pour PC. Le studio a été fondé par Timo Albert en 2023, il n'a donc pas été licencié en début d'année de ZA/UM, mais Dark Math Games comprend déjà 20 employés, dont la moitié vient de chez ZA/UM et a travaillé sur Disco Elysium et son Final Cut. XXX Nightshift nous emmènera en 2086, en Antarctique, aux côtés d'un agent de patrouille bloqué dans une station de skin hors saison. La première bande-annonce est à découvrir plus haut, dans le pur esprit de Disco Elysium, les fans sont déjà ravis.

De l'autre côté, nous avons Longdue, un studio fondé par des vétérans de Bungie, Rockstar Games et donc ZA/UM, qui développe un jeu de rôle narratif « psychogéographique », là encore dans la lignée de Disco Elysium. Le studio cite les Ultima, Wizardry, Fallout et Planescape comme références de RPG, il compte mettre l'accent sur la narration, avec notamment Grant Roberts en tant que directeur narratif chez Longdue. Le premier RPG du studio veut « explorer l’interaction délicate entre le conscient et le subconscient, le visible et l’invisible », avec des choix de joueurs se répercutant sur la psyché et l'environnement du personnage. Un titre particulièrement alléchant là encore, mais aucune bande-annonce ni nom n'a été dévoilé, il faut se contenter d'un artwork :

Si vous n'avez pas encore fait Disco Elysium, le jeu de rôle est disponible en édition Final Cut à partir de 24,99 € sur Amazon, GOG.com et Gamesplanet.