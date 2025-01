Hopetown : le successeur spirituel de Disco Elysium va avoir besoin de vous

En octobre dernier, plusieurs anciens employés de ZA/UM, derrière Disco Elysium, dévoilaient leurs nouveaux studios. Aux côtés de Dark Math Games et Summer Eternal, nous retrouvions Longdue, fondé par des anciens membres de ZA/UM, Bungie et Rockstar ou ayant travaillé sur Cult of the Lamb et la saga The Witcher. Longdue dévoile aujourd'hui son premier jeu, Hopetown.

Inspiré de Disco Elysium et Planescape: Torment, Hopetown est présenté comme un RPG psychologique où le monde sera façonné par les mots des joueurs. Piotr Sobolewski, qui a notamment conçu les mécaniques du RPG de ZA/UM, est de la partie, de quoi ravir les joueurs. Voici une présentation de Hopetown :

Qu'est-ce que Hopetown ?

Dans Hopetown, les mots sont votre arme la plus mortelle, et chaque choix laisse sa marque. Dans une ville minière prise entre décadence et transformation, façonnée par l'ambition, l'exploitation et les systèmes fragiles qui lient la société, vous incarnez un journaliste voyou, un provocateur chaotique et autodestructeur qui considère l'humanité comme intrinsèquement égoïste et cruelle. Cynique et dangereusement dérangé, vous vous épanouissez en piquant les bleus, en tirant sur les fils lâches et en regardant ce qui se dénoue.

Une ville de contrastes

La ville elle-même est une arène d'extrêmes. L'obscurité étouffante des profondeurs de la mine reflète les vérités enfouies de ses habitants, tandis que le monde de la surface, scintillant de promesses de progrès, est imprégné de corruption et de jeux de pouvoir. C'est un endroit où la survie dépend de qui contrôle l'histoire, et où chaque décision se répercute vers l'extérieur, remodelant non seulement le monde, mais aussi vous-même.

Mécanique révolutionnaire

S'appuyant sur l'héritage de Disco Elysium et Planescape: Torment, Hopetown introduit des systèmes qui redéfinissent l'action des joueurs. Le système de psychogéographie transforme la façon dont les joueurs interagissent avec le monde du jeu : les émotions, les souvenirs et les conversations remplacent les mécanismes traditionnels comme les clés et les leviers, devenant les outils qui ouvrent les portes, modifient les paysages et remodèlent les relations. Le progrès ne consiste pas seulement à résoudre des énigmes ou à trouver des objets, il s'agit de naviguer dans la psyché fracturée du protagoniste et les ondulations qu'elle crée dans l'environnement.

D'un autre côté, un nouveau système de RPG basé sur le journalisme vous donne les outils pour créer des histoires qui façonnent le monde et vous-même. Accepterez-vous le chaos en tant que journaliste gonzo, en créant des récits fous et captivants ? Déformerez-vous la réalité en tant que conspirationniste, en déformant les événements pour les adapter à votre vision du monde ? Ou creuserez-vous profondément en tant qu'enquêteur calculateur, en exposant des vérités brutales pour déclencher la rébellion ou semer la complaisance ?

Un creuset de choix

La ville minière est plus qu'un décor, c'est un creuset. Quelles vérités révélerez-vous ? Quels mensonges raconterez-vous ? Vos mots inspireront-ils l'espoir ou la destruction ? Remodelerez-vous les systèmes de pouvoir, ou vous consumeront-ils ?

Chaque mot compte

C'est un jeu où tout transforme tout le reste. Chaque mot que vous choisissez compte. Chaque décision a du poids. Et chaque histoire que vous racontez change le monde, et les systèmes fragiles qui le maintiennent ensemble.