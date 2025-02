Pokémon Champions : un successeur spirituel de Stadium et Battle Revolution va élever les combats au niveau supérieur

Outre les informations concernant les nombreux jeux mobiles, dont la nouvelle extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, et l'inévitable présentation de Légendes Pokémon : Z-A, The Pokémon Company avait tout de même une surprise à introduire lors du Pokémon Presents, qui devrait ravir les amateurs d'affrontements stratégiques. En effet, après la série des Pokémon Stadium au début des années 2000 sur Nintendo 64 et Battle Revolution sur Wii en 2007, c'est l'évolution logique de ce type d'expérience qui a été dévoilée, s'inscrivant dans l'air du temps. Faites place à Pokémon Champions.

Ce projet planifié par Game Freak, mais dont le développement a été confié à The Pokémon Works, la société cofondée par ILCA, a donc été introduit par une vidéo récapitulant les différentes manières de combattre entre amis depuis les premiers jeux Pokémon : en utilisant le câble Link sur Game Boy à deux, jusqu'à quatre en local sur GBA, devant son téléviseur avec les jeux déjà cités, en sans fil depuis la 3DS et de la manière que nous souhaitons avec la Switch. L'étape suivante, ce sera de combiner cela en incluant les mobiles et en utilisant Pokémon HOME, permettant de combattre encore plus facilement et avec nos créatures venant de nombreux horizons.

La vidéo montre des combats en 2v2 et confirme surtout la possibilité d'utiliser la Méga-Évolution, qui va faire un retour en force cette année pour notre plus grand plaisir, ainsi que la Téracristallisation ! Pouvoir se servir de différentes mécaniques introduites au fil des principaux jeux au sein d'un même écosystème, c'est un rêve qui va devenir réalité. Pour le coup, le simulateur Pokémon Showdown! va peut-être enfin avoir une réelle concurrence.

Pokémon Champions se voudra accessible et le communiqué de presse précise que nous pourrons rencontrer des créatures dans ce jeu à part entière, de quoi piquer notre curiosité. Il y aura toutefois des restrictions au lancement, car tous les Pokémon ne seront pas inclus lors de sa sortie et ceux n'étant pas encore présents ne pourront donc pas y être envoyés depuis HOME. Notez qu'il est fait mention de la « famille Nintendo Switch », ce qui pourrait ou non inclure la Switch 2. De toute manière, il paraît inenvisageable que le jeu ne soit pas au minimum rétrocompatible si une version dédiée ne sort pas dans l'immédiat. Sa fenêtre de lancement n'a d'ailleurs pas été précisée.

Enfin, Pokémon Champions sera l'un des premiers jeux avec Légendes Pokémon : Z-A et le TCG à être traduit en espagnol d'Amérique latine, pour un total de 10 langues désormais prises en charge à travers le monde par The Pokémon Company.

