NVIDIA : le successeur spirituel de Ratchet et Clank amélioré sur PC

Comme chaque semaine, NVIDIA fait le point sur les jeux vidéo intégrant ses technologies DLSS et Reflex, sans oublier les effets de ray tracing avancé. Cette fois, ce sont cinq titres qui vont être plus beaux et surtout plus fluides, dont un jeu d'action et de plateforme dans la veine des Ratchet et Clank.

Fondé par le créateur de Pumpkin Jack, Evil Raptor vient de lancer Akimbot, un titre mettant en scène Exe et Shipset dans une aventure rocambolesque, qui bénéficie du DLSS 3, du DLAA et de Reflex sur PC. Mais d'autres nouveautés sont également compatibles avec les technologies de NVIDIA, le constructeur de cartes graphiques nous détaille tout cela :

Dans EVOTINCTION de Spikewave Games et Astrolabe Games, incarnez le Dr. Liu et utilisez votre intelligence, furtivité et compétences technologiques pour vaincre des IA rebelles dans un centre de recherche futuriste. À sa sortie le 13 septembre, l'édition PC sera améliorée par des réflexions en ray tracing et inclura le support du DLSS 3 dès le premier jour, ce qui accélérera vos performances pour que vous puissiez sauver le monde sans faillir. DLSS Super Resolution et Frame Generation multiplient les taux de rafraîchissement par 3,9 fois en moyenne en 4K avec les paramètres maximum et le ray tracing activé, et par 2,6 fois en moyenne en 1440p et 1080p.

Si cela vous semble trop intense, plongez dans des mondes emblématiques et mélangez des personnages inspirés de vos franchises TV, films, jeux et comics préférés dans Funko Fusion. Ce jeu d’action à la troisième personne, qui sort le 13 septembre, inclura également DLSS 3 et Reflex pour améliorer votre expérience.

Sinon, partez à la conquête des rues de l’île de Hong Kong, recréée à l’échelle 1:1, dans Test Drive Unlimited Solar Crown. Ce jeu de course en ligne massivement ouvert (M.O.O.R) sort le 12 septembre et vous permet de participer à une compétition extraordinaire, le Solar Crown, organisée par l'influente organisation Radiant. Pour vous aider à gérer ces compétitions de haut niveau dans des voitures des marques les plus prestigieuses, DLSS 3 et Reflex fonctionneront en arrière-plan pour améliorer vos performances et rendre les courses plus réactives.

Pas de soucis si vous n’aimez pas les voitures. Vous pouvez toujours courir à pied dans DeathSprint 66 de Sumo Digital et Secret Mode, qui fusionne des courses à pied à haute vitesse avec des obstacles mortels et des capacités brutales. Ces courses PvP à 8 joueurs emmènent les participants à travers des parcours d’obstacles extrêmes, repoussant les limites du divertissement. Courez, sautez, dérapez et glissez à travers une série de pistes mortelles dès le lancement le 12 septembre. DLSS Super Resolution sera disponible dès le premier jour, vous permettant d'augmenter le taux de rafraîchissement lors des courses à grande vitesse. Si le taux de rafraîchissement est déjà élevé, DLAA est également disponible, vous permettant d'améliorer la qualité d'image.

Enfin, Akimbot, le jeu de plateforme action-aventure en 3D de Evil Raptor et PLAION, vous permet de détruire des armées de robots, piloter des vaisseaux spatiaux, conduire des véhicules, et forger votre propre chemin dans une mission pour sauver l'univers d'une destruction imminente. Les joueurs GeForce RTX qui se lanceront dans Akimbot bénéficieront de la meilleure expérience possible grâce à l’inclusion dès le premier jour de DLSS 3, DLAA et Reflex.