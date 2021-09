Pumpkin Jack : des versions PS5 et Xbox Series X et S annoncées

Nicolas Meyssonnier et Headup avaient lancé en octobre 2020 Pumpkin Jack, un jeu d'aventure et de plateforme en 3D fortement inspiré par les MediEvil. Le titre est d'abord sorti sur PC, Xbox One et Switch, une version PS4 a vu le jour en début d'année, et les studios annoncent aujourd'hui un portage sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Grâce à cette New-Gen Edition, les joueurs pourront profiter de Pumpkin Jack en 4K et à 60 fps avec le mode Performances ou en 4K à 30 fps avec du ray-tracing en mode Qualité. Le titre sera cross-buy, vous pouvez l'acheter sur PS4 et en profiter sur PS5, idem sur Xbox One avec les Xbox Series X|S, cela signifie donc que cette mise à jour sera gratuite si vous avez déjà le jeu.

La date de sortie de Pumpkin Jack New-Gen Edition est déjà fixée au 27 octobre 2021 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.