Pumpkin Jack enfin daté sur PS4, et pas besoin d'attendre Halloween

En octobre dernier, Headup et Nicolas Meyssonnier sortaient Pumpkin Jack, un jeu de plateforme et d'action fortement inspiré des films de Tim Burton et des jeux MediEvil. Un titre parfait pour Halloween, mais qui n'est disponible pour l'instant que sur PC, Xbox One et Switch.

Une version PS4 est prévue depuis longtemps, et bonne nouvelle, elle va très prochainement sortir. Headup vient en effet de publier une nouvelle bande-annonce de Pumpkin Jack pour annoncer que la date de sortie du jeu est fixée au 24 février 2021 sur PlayStation 4. Bon, question ambiance, un jeu enneigé aurait été davantage d'actualité, mais ne boudons pas notre plaisir.

Pumplin Jack met pour rappel en scène un homme à la tête de citrouille renvoyé sur Terre par un sorcier, un peu agacé que le Diable ait envoyé ses monstres pour embêter les humains. En attendant la sortie du jeu sur PS4, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

