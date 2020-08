Mafia: Definitive Edition, la map modifiée pour le remake, découvrez pourquoi

Nous commençons à bien le savoir, Mafia: Definitive Edition ne se contentera pas de moderniser l'apparence et les mécaniques du jeu original de 2002. Les développeurs ont en effet prévu d'étoffer l'histoire et changer l'approche même de nombreuses phases de gameplay pour faire de ce remake un incontournable de 2020. Un peu de tout cela nous avait d'ailleurs été montré dans une longue vidéo avec 15 minutes de jeu il y a quelques jours.



La carte originale à gauche / La nouvelle map à droite

Et pour concrétiser toutes les envies de changement et d'améliorations qu'il avait en tête, Hangar 13 s'est laissé aller à quelques libertés avec la ville de Lost Heaven. La map a ainsi été changée avec de nouvelles ruelles ou des quartiers plus denses en immeubles, pour renforcer son réalisme et apporter plus de possibilités de déplacements aux joueurs. Certains emplacements d'objectifs ont également été modifiés pour inciter les joueurs à emprunter davantage de chemins différents, et la topographie a aussi été revue pour offrir de meilleurs points de vue. Tout cela est expliqué dans un billet à retrouver ci-dessous.



Si vous visitez n'importe quelle ville après 18 ans, elle a forcément changé. La ville fictive de Lost Heaven, où se déroulent les événements de Mafia: Definitive Edition, ne fait pas exception à la règle. Mais sa transformation n'a rien à voir avec la croissance démographique, la gentrification ou un nouveau courant architectural. Les grosses différences qui existent entre le Lost Heaven de 2002, année de sortie du premier Mafia, et la ville telle qu'elle est aujourd'hui, sont dues à des changements de conception motivés par le gameplay, les avancées technologiques, et, évidemment, les développeurs de Hangar 13, qui ont passé des années à reconstruire la ville par amour du jeu.

À l'image du Chicago des années 1920 et 1930 qui lui sert d'inspiration, Lost Heaven se situe dans le Midwest américain. La ville est gangrénée par la corruption et sert de refuge à de puissants parrains du crime qui exploitent la prohibition pour bâtir leur empire. Ci-dessous, vous trouverez une carte de Lost Heaven telle qu'elle apparaît dans Mafia: Definitive Edition. La géométrie de la version 2002 de Mafia a servi de guide pendant la conception du nouveau jeu. La disposition des quartiers, des îlots urbains, et des routes principales est donc identique. Même certains noms ont été conservés. Des lieux de missions mémorables du jeu original, comme le motel Clark, l'aéroport international, et la piste de course, sont tous présents et peuvent être visités librement, ainsi que la majorité de la zone rurale au nord de la ville. Plus besoin de progresser d'abord dans l'histoire, plus de murs invisibles ni d'écran de chargement.

En plus des améliorations visuelles, que vous avez pu découvrir dans la récente bande-annonce du gameplay de Mafia: Definitive Edition, certains endroits dans Lost Heaven ont subi d'autres mises à niveau importantes qui leur confèrent plus d'authenticité et d'ambiance. Le centre-ville a plus d'immeubles, construits pendant le boom de l'après-guerre dans les années 1920 et 1930, et Chinatown est plus reconnaissable grâce à son architecture distinctive et sa population représentative des communautés chinoises de l'époque, qui n'étaient pas présentes dans le premier jeu. La topographie d'autres endroits a été changée, non seulement pour rendre leur exploration plus intéressante, mais aussi pour offrir une meilleure vue de l'horizon de la ville, qu'il est maintenant possible d'admirer de bien plus loin que ne le permettait le champ de vision limité que procurait la technologie de 2002.

Quand vous êtes au volant d'une voiture d'époque dans Mafia: Definitive Edition, ou même d'une moto (une première pour la série), vous pourrez apprécier plus amplement les changements que nous avons apportés au réseau routier de Lost Heaven. De nouvelles ruelles et autres raccourcis vous donnent plus de possibilités quand vous fuyez la police, et les recoins et intersections ont été construits de façon à ce que votre expérience de conduite soit bien plus fluide que dans le jeu original. De plus, Hangar 13 a analysé les cartes thermiques des routes pour déterminer quelles sont les plus empruntées pendant les missions, et les lieux de certains objectifs ont été modifiés en fonction de ces données. Par conséquent, vous traversez un plus grand nombre de quartiers et explorez de nouvelles zones, au lieu d'emprunter les mêmes routes encore et encore comme si c'était votre trajet quotidien pour aller au boulot.

Chaque quartier a un style et une ambiance spécifique et ils laissent tous une impression différente en fonction du moment de la journée. Les routes qui sont peuplées de taxis le jour, flanquées de part et d'autre de trottoirs fourmillant de gens et de cheminées d'usines, sont presque méconnaissables la nuit. Après le coucher du soleil, la circulation est moins dense, les trottoirs presque déserts, et les enseignes néon des hôtels et des lieux de divertissement généralement ignorés en journée sont maintenant immanquables, même de loin, et vous servent de point de repère quand vous parcourez les rues mal éclairées.