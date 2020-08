Mafia: Definitive Edition, 17 minutes de gameplay dévoilées, le remake est toujours aussi impressionnant

Nous commençons à bien connaître Mafia: Definitive Edition, qui aura bien plus d'atouts que son sous-titre ne le laisse penser. Ce remake complet du premier épisode proposera un gameplay adapté à la génération actuelle de plateformes, et une histoire densifiée pour donner plus de profondeur aux différents personnages.

Nous avons déjà eu droit à 15 minutes de jeu pour nous rendre compte que le titre n'a plus rien à voir avec Mafia: The City of Lost Heaven sur le plan technique, mais voilà que Hangar 13 publie une nouvelle séquence de 17 minutes avec de nombreux extraits commentés. Le YouTubeur GhostRobo discute ici avec le COO du studio, Haden Blackman, sur les nombreuses améliorations et nouveautés, alors que des exemples sont montrés à l'écran. Et que vous soyez un fan du jeu de l'époque ou un adepte des jeux d'action en monde ouvert modernes, il y a de quoi être séduit.

La date de sortie de Mafia: Definitive Edition est fixée au 28 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One suite à un report, et vous pouvez le précommander pour 39,99 € à la Fnac. Pour mémoire, un trailer dédié à l'histoire du titre sera présenté demain dans le cadre de la gamescom Opening Night Live.