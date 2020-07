Mafia: Definitive Edition, 15 minutes de gameplay en 4K pour en prendre plein la vue

Officiellement, ce n'est pas avant la fin d'après-midi que nous devions découvrir la première vidéo de gameplay officielle de Mafia: Definitive Edition. Pour une raison inconnue, elle a été diffusée sur plusieurs médias en ligne avant l'heure, notamment chez IGN avec une version en 4K.

La séquence dure plus de 14 minutes, lors desquelles le directeur créatif Haden Blackman revient d'abord sur les atouts de ce remake qui fera complètement évoluer les codes, le gameplay et la narration de l'original. Il commente ensuite une mission prenant place vers la moitié du jeu, alors que notre famille italienne part régler ses comptes en dehors de Lost Heaven.

Le résultat est impressionnant, et devrait aussi bien intéresser les amoureux de la franchise que les amateurs d'open world. La date de sortie de Mafia: Definitive Edition est prévue pour le 25 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 39,99 € à la Fnac.

