Mafia: Definitive Edition, une comparaison avec le premier opus, ça change

Il y a quelques semaines, 2K Games a annoncé Mafia: Trilogy, qui inclut pour rappel Mafia II: Definitive Edition, remastérisé avec ses DLC, Mafia III: Definitive Edition qui n'apporte rien par rapport à l'édition Deluxe, et surtout Mafia: Definitive Edition, remake du premier opus. Si les deux derniers volets sont déjà disponibles, celui-ci se fait attendre.

Lors du PC Gaming Show 2020, 2K Games a partagé une nouvelle bande-annonce de Mafia: Definitive Edition, et TripleADigest a eu l'idée de comparer ces séquences avec les cinématiques du jeu d'origine, sorti pour rappel en 2002 sur PC, puis deux ans plus tard sur PS2 et Xbox. C'est le jour et la nuit, la mise en scène a évolué, le nouveau doublage rajoute de l'intensité et les graphismes correspondent bien plus aux standards actuels.

Il faudra encore patienter avant de découvrir ce remake, la date de sortie de Mafia: Definitive Edition est fixée au 28 août 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.