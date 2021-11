RUMEUR sur Bioshock Isolation : un titre, un moteur de jeu, des développeurs expérimentés et une annonce prochaine pour le 4e jeu

C'est officiel depuis maintenant deux ans, un quatrième volet de la franchise BioShock est en développement chez Cloud Chambers, studio dirigé par Kelley Gilmore. Mais les fans doivent se contenter de ça, et de quelques bruits de couloir, comme la possibilité d'un jeu en monde ouvert.

Et alors que les joueurs s'impatientent, voilà qu'un internaute lance de nouvelles rumeurs concernant ce quatrième jeu. D'après Oops Leaks, il se dénommerait BioShock Isolation et se déroulerait dans une toute nouvelle ville isolée et dystopique, séparée en deux parties, haute et basse, théâtre d'une guerre verticale. Le titre tournerait sous Unreal Engine 5 et serait développé notamment par des vétérans d'Irrational Games ainsi que par des développeurs de Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia III ou encore Deus Ex: Mankind Divided.

Bon, Oops Leaks est inconnu au bataillon des insiders pour le moment, et difficile de croire au titre de BioShock Isolation, tout de même très similaire à Alien: Isolation, survival-horror de Creative Assembly et SEGA. Mais l'internaute précise de lui-même que le titre pourrait changer, le logo partagé est par ailleurs loin d'être définitif vu sa qualité et il s'agirait davantage d'un nom de code pour le développement qu'un véritable titre commercial. Oops Leaks précise qu'il se base sur des captures d'écran d'une présentation datant de 2019, les choses ont donc pu changer depuis, et Ken Levine n'est pas impliqué dans le projet, occupé chez Ghost Story Games.

Ce BioShock 4, ou BioShock Isolation, pourrait être présenté dans le courant du premier trimestre 2022 par 2K Games, mais Oops Leaks n'exclut pas un teaser lors des Game Awards 2021 la semaine prochaine. En clair, nous serons vite fixés sur la nature de ce leak. Vous pouvez retrouver BioShock: De Rapture à Columbia à 19,90 € sur Amazon.