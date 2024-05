Batman: Arkham Shadow, après Iron Man, Camouflaj s'attaque au Chevalier noir de Gotham !

Depuis 2009 et le Batman: Arkham Asylum de Rocksteady, l'Arkhamverse s'est étendu au travers de nombreux jeux, le dernier étant l'oubliable Suicide Squad: Kill the Justice League, bien loin de l'ambiance des précédentes productions. Le studio britannique n'a toutefois pas le monopole sur cet univers vidéoludique, Arkham Origins ayant par exemple été développé par Warner Bros. Games Montréal. Un jeu en réalité virtuelle baptisé sobrement Batman: Arkham VR avait quant à lui vu le jour en 2016 sur PlayStation VR. L'idée de se mettre dans la peau du justicier via cette technologie était déjà séduisante à l'époque et avec l'évolution du marché et des appareils, l'éditeur et ayant droit a dû y voir une opportunité à saisir puisqu'un deuxième projet en VR va bel et bien voir le jour, baptisé Batman: Arkham Shadow.

Cette annonce surprise n'est toutefois pas si surprenante puisque la FTC avait vendu la mèche en 2022. En effet, c'est bel et bien Camouflaj qui est derrière cette nouvelle aventure de Batman, studio à qui nous devons Marvel's Iron Man VR et qui avait été racheté par Meta cette même année, d'où le fait qu'Oculus Studios en soit l'éditeur.

Ce Batman: Arkham Shadow se destine donc en exclusivité au Meta Quest 3 de la firme de Mark Zuckerberg et verra le jour en fin d'année. Pour le moment, pas de gameplay, le teaser d'annonce se contentant de montrer Batou dans une ruelle, avec des rats se jetant sur lui, dignes d'un A Plague Tale. La World Premiere du jeu s'effectuera à l'occasion du Summer Game Fest Live le 7 juin, l'attente sera donc brève.

Si vous comptez vous procurer un Meta Quest 3, il est vendu 549,99 € sur Amazon ou à la Fnac.