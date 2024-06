Batman: Arkham Shadow précise sa fenêtre de lancement et la nouvelle menace pesant sur Gotham

Le mois dernier, nous avons eu l'agréable surprise de découvrir Batman: Arkham Shadow au travers d'un teaser peu explicite, qui servait surtout à nous donner rendez-vous lors du Summer Game Fest Live 2024 de ce vendredi 7 juin. L'existence de ce jeu en réalité virtuelle n'était pas vraiment un secret en raison de documents qui avaient été communiqués auprès de la FTC. Contrairement à Batman: Arkham VR, ce n'est toutefois pas Rocksteady qui est aux commandes, mais Camouflaj, studio détenu par Meta et à qui nous devons Marvel's Iron Man VR. En même temps, les Londoniens ont sans doute déjà fort à faire avec Suicide Squad: Kill the Justice League, malgré le flop... En amont de l'évènement, une description provenant de l'ESRB a donné quelques précisions à son sujet, évoquant qu'il s'agira d'un titre d'action-aventure nous faisant incarner Batman à Gotham City où il enquêtera sur un culte mystérieux s'attaquant à la ville, avec des scènes de crime, des missions sous couverture et des affrontements face à des cultistes, malfrats et même des officiers de police, le tout au corps à corps (coups de poings et de pieds), avec la possibilité d'éliminer discrètement les ennemis par derrière. Des effets de lumière potentiellement gênant et cris d'agonie seront aussi présents, avec du sang au sol ou giclant, par exemple lorsqu'un personnage se fera poignarder dans la main.

Du côté de la nouvelle bande-annonce diffusée lors de l'évènement, elle introduit la menace du Rat King, connu sous le nom de Ratcatcher dans les comics, qui va instiller la peur à Gotham. Nous voyons que même le commissaire Gordon semble succomber au phénomène touchant la ville. Bon, pour du gameplay en réalité virtuelle, il faudra repasser...

Batman: Arkham Shadow est attendu en exclusivité sur Meta Quest 3 en fin d'année, plus précisément durant l'automne. Vous pouvez vous procurer le casque VR sur Amazon ou à la Fnac, vendu 549,99 €.