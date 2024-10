Batman Arkham Shadow : quelles sont les nouveautés apportées par le patch 1.0.1 ?

Batman Arkham Shadow est disponible depuis mardi dernier et l'accueil du public et de la presse est unanime, c'est un indispensable. Vous pouvez d'ailleurs lire notre test complet ici ou voir du gameplay via notre test en live ici. Excellent mais pas parfait car quelques bugs venaient parfois pourrir l'expérience de jeu. Caouflaj a réagi rapidement et la première mise à jour (Patch 1.0.1) est désormais en ligne, ciblant plusieurs axes d’amélioration essentiels relevés dans les retours des joueurs et les tests initiaux. Parmi les points clés abordés figurent des correctifs de stabilité, avec la résolution de crashs liés à des scènes cinématiques et à des interactions avec certains objets, ainsi que des ajustements de gameplay pour corriger des bugs affectant les gadgets et le scoring. Ce patch inclut également des améliorations de l’expérience utilisateur, des correctifs d'interface et de localisation, ainsi que des ajustements audio pour une meilleure clarté sonore en jeu.

Batman Arkham Shadow est disponible depuis mardi dernier, et l’accueil de la presse comme du public est unanime : c’est un titre à ne pas manquer. Pour en savoir plus, découvrez notre test complet ici, ainsi que du gameplay en direct dans notre live. Bien que le jeu soit solide, quelques bugs venaient parfois altérer l’expérience de jeu. Camouflaj a réagi avec célérité, et la première mise à jour, Patch 1.0.1, est déjà en ligne. Elle cible plusieurs axes d’amélioration essentiels, identifiés dans les retours des joueurs et les tests initiaux. Les points clés de ce patch incluent des correctifs de stabilité, avec la résolution de crashs liés à certaines scènes cinématiques et à des interactions d'objets spécifiques, ainsi que des ajustements de gameplay pour corriger des bugs touchant gadgets et scoring. Ce patch apporte aussi des améliorations à l’expérience utilisateur, avec des correctifs d'interface et de localisation, et des ajustements audio pour une meilleure clarté sonore en jeu.

En voici le détail :

Stabilité : Correction d'un crash qui se produisait après l'interaction avec un élément cinématique clé.

Correction d'un crash qui survenait parfois pendant un combat de boss.

Résolution de divers crashes de codecs dans le jeu.

Correction d'un cas rare où les joueurs pouvaient rester bloqués sur un écran noir après une transition.

Correction d'un crash rare lié à l'interface utilisateur. Gameplay : Résolution d’un problème où les gadgets ne fonctionnaient pas correctement en raison de certains réglages système.

Correction d’un problème avec le Décodeur qui ne pouvait pas pirater certains panneaux dans les chapitres avancés.

Résolution d’un problème où certaines actions bloquaient les bras du joueur.

Correction de conduits d'aération empêchant le grappin du joueur de s’y accrocher.

Garantie que les sols destructibles activent les points d'accroche de grappin lors de la recharge du jeu.

Mise en place de divers mécanismes de sécurité pour les objets interactifs clés afin d’éviter des erreurs d'état.

Correction d'un problème où le Batarang sonique devenait inutilisable si le joueur déchargeait une scène avec l’appareil déployé.

Ajustements au système de score des Défis Prédateurs. Cinématiques : Résolution d'un cas rare où une cinématique pouvait se déclencher deux fois.

Correction d’un problème où le joueur pouvait passer à travers des portes pendant les cinématiques.

Correction d’un problème où le joueur restait bloqué sur l'écran de chargement en rechargeant le jeu lors d'une enquête au début du jeu.

Correction d'un problème où une cinématique dans le prologue ne se lançait pas correctement si le joueur se déplaçait rapidement.

Correction d'une transition trop rapide à la fin d'une cinématique tard dans la campagne.

Résolution d’un problème où des personnages dans une cinématique ne se chargeaient pas sous certaines conditions. Campagne : Correction d'un cas rare dans un chapitre avancé où certaines conditions empêchaient le déverrouillage correct d'une porte.

Correction d'une situation dans un chapitre avancé où un joueur avançant trop rapidement pouvait contourner la logique d'objectifs.

Résolution d’un problème où les gardes agissaient de manière erratique lors d'un combat en espace ouvert.

Correction d’un problème où une rencontre de combat sur un toit dans le prologue ne se déclenchait pas.

Correction d'un problème où certains joueurs ne pouvaient plus entrer dans un bâtiment du prologue en quittant avant l'activation d’un objectif.

Garantie que les joueurs ne peuvent pas éviter une rencontre spécifique dans un chapitre avancé et perturber le flux d’objectifs.

Résolution d’un problème où les ennemis réapparaissaient incorrectement en revenant en arrière durant certains objectifs.

Correction d'un problème où l'affichage d'un titre de séquence réapparaissait après certaines actions. Localisation : Garantie que les Notes de Patch respectent la langue sélectionnée par l'utilisateur.

Correction d’un problème où l'espagnol LATAM n’était pas utilisé lorsque le casque était réglé en LATAM.

Diverses corrections de chaînes localisées. Interface utilisateur : Ajout de collectibles manquants sur la carte.

Mise à jour des titres d’interface.

Ajout d’indicateurs de direction pour certains moments cinématiques pré-rendus.

Diverses mises à jour des crédits.

Correction d’un problème où les notifications de la base de données ne s’effaçaient pas. Audio : Augmentation du volume des messages vocaux.

Ajout d’effets sonores de débris.

Correction d’un problème où certaines voix se coupaient trop tôt.

Le Patch 1.0.1 de Batman Arkham Shadow vient renforcer la stabilité et la qualité globale du jeu, répondant à plusieurs des problématiques rencontrées à son lancement. Ces mises à jour témoignent d'un effort de la part des développeurs pour améliorer l'expérience utilisateur, tout en anticipant de potentielles améliorations futures.

Vous pouvez acheter le Meta Quest 3S avec Batman: Arkham Shadow offert, à 329,99 € sur :