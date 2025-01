Dragon Ball Games Battle Hour 2025 : l'évènement annuel annulé et ce n'est pas surprenant

Depuis 2021, Bandai Namco en partenariat avec Toei Animation et la Shūeisha organisent chaque début d'année un évènement Dragon Ball Games Battle Hour, dont le principal intérêt en tant que spectateur sur la Toile vient des annonces entourant les jeux qui y sont effectuées (ou côté animation avec DAIMA l'an dernier) et des concerts pouvant être retransmis. En octobre dernier, nous avions logiquement eu droit à l'annonce de l'édition 2025, qui devait se tenir ce week-end, les 18 et 19 janvier au Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Angeles. Si nous en parlons au passé, c'est bien parce que ces réjouissances ont été annulées, ce qui n'est pas surprenant si vous suivez l'actualité en ce moment.

La raison est simple, l'équipe ne veut mettre personne en danger en raison des incendies dans la région, qui ont déjà mis à l'arrêt l'industrie cinématographique. Quant aux divers tournois qui étaient prévus, les détails seront communiqués ultérieurement et au cas par cas.

Nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés par les incendies dans le sud de la Californie. Alors que les incendies de forêt continuent de présenter un risque pour la région du Grand Los Angeles et pour donner la priorité à la sécurité de tous les participants et de toutes les personnes impliquées, nous avons décidé d'annuler l'évènement Dragon Ball Games Battle Hour 2025, initialement prévu à Los Angeles, en Californie, le samedi 18 janvier et le dimanche 19 janvier 2025. Nous fournirons d'autres mises à jour concernant les tournois de Dragon Ball Super Card Game Masters, Dragon Ball Super Card Game Fusion World, DRAGON BALL: Sparking! ZERO et Dragon Ball FighterZ sur chaque réseau social officiel. L'équipe de Dragon Ball Games Battle Hour 2025.

À n'en pas douter, l'éditeur devrait tout de même nous donner des nouvelles de DRAGON BALL: Sparking! ZERO (qui a eu droit le mois dernier au multi local pour l'ensemble des stages) et Xenoverse 2, entre autres, dans les prochains jours si elles étaient de base prévues pour l'évènement, ce genre d'informations se trouvant généralement ensuite dans le V-Jump au Japon, qui lui ne va pas patienter. Le plus décevant, c'est que nous n'aurons donc pas droit au panel sur DAIMA, où Akio Iyoku devait parler de la production de l'anime et partager des illustrations inédites de feu Akira Toriyama.

