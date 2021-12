Dragon Ball Games Battle Hour : l’édition de 2022 datée, un trailer pour titiller partagé

Souvenez-vous, courant 2021, un énorme live de 12 heures se penchant sur Dragon Ball avait été diffusé sur la Toile. Bandai Namco donne rendez-vous aux fans pour découvrir de nouvelles choses alléchantes concernant la franchise. Sans surprise, les jeux seront à l’honneur, Dragon Ball FighterZ, qui a eu droit à une annonce surprenante il y a peu, sera de la fête, ainsi que Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Z Kakarot et Dragon Ball: The Breakers.

Les univers des cartes (comme Super Dragon Bell Heroes ou encore Dragon Ball Super Card Game) et des figurines seront aussi sous le feu des projecteurs. Nous risquons également d’en apprendre un peu plus sur les nouveautés à venir dans les jeux mobiles, à savoir Dragon Ball Legends et Dragon Ball Z: Dokkan Battle.

Chose qui risque d’émoustiller certaines personnes, le film Dragon Ball Super: Super Hero sera aussi présenté. Par ailleurs, si vous ne l’avez pas vu, une nouvelle bande-annonce est disponible. Pour finir, un petit trailer pour émoustiller, ainsi que deux affiches ont été partagés.

C'est pour quand alors ? Le Dragon Ball Battle Hour 2022 se déroulera les 18 et 19 février 2022.

