CINEMA : Dragon Ball Super: Super Hero, Gohan en Super Saiyajin dans un nouveau trailer bouillonnant, la date de sortie officialisée !

Les films Dragon Ball sont une véritable institution, alors pas étonnant que le prochain soit très attendu par les fans. Nous savons depuis cet été qu'il s'appellera Dragon Ball Super: Super Hero et tournera autour d'une Nouvelle Armée du Ruban Rouge. Et nous avons appris cette semaine via un poster que Son Gohan serait dans le long-métrage aux côtés de Gokû, Pan, Piccolo, Vegeta, Dende, Bulma, Maître Karin, Broly et d'autres encore.

Un premier teaser était venu nous montrer à quoi ressemblerait cette aventure à la direction artistique originale, place désormais à un trailer plus digne de ce nom dévoilé dans le cadre de la Jump Festa 2021. Il ne dure même pas une minute, mais nous permet d'apprécier davantage les mystérieux androïdes Gamma 1 et Gamma 2, des super-héros autoproclamés créés par un certain Dr. Hedo. Ils vont s'en prendre aux Guerriers Z pour assouvir le dessein encore mystérieux de cette Nouvelle Armée du Ruban Rouge... Son Gohan y active le mode Super Saiyajin en enlevant ses lunettes au passage, preuve que les choses commencent déjà à chauffer dans cette bande-annonce.



Dragon Ball Super: SUPER HERO - Official Trailer 2 English Sub



Translations: @Herms98 pic.twitter.com/03j5K722YJ — DBHype (@DbsHype1) December 18, 2021

La date de sortie japonaise de Dragon Ball Super: Super Hero est au passage fixée au 22 avril 2022. Le film est réalisé par Tetsurô Kodama, l'animation est dirigée par Chikashi Kubota et la musique par Naoki Sato. Pour la France, il faudra comme toujours attendre qu'un distributeur se dévoue pour le diffuser en salles ou autre part. Dragon Ball Super: Broly est lui sinon toujours disponible en Blu-ray à partir de 14,99 € sur Amazon.fr.