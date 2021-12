CINEMA : Dragon Ball Super: Super Hero, une première affiche et un héros apprécié dévoilés

Alors que tout le monde attend une toute nouvelle vidéo promotionnelle, la Toei Animation partage une première affiche du film Dragon Ball Super: Super Hero pour faire patienter. En octobre dernier, nous avions eu droit à quelques secondes dévoilant le retour du Ruban Rouge, mais aussi de Broly. Quoi de neuf pour aujourd’hui ? Eh bien nous apprenons qu’un héros apprécié des fans sera de la fête !

Comme vous pouvez le voir, Son Gohan sera dans ce long-métrage. Autre point, il porte la tenue de son mentor, Piccolo. La société nippone en profite pour émoustiller un brin la communauté puisqu’elle donne rendez-vous ce week-end, 18 et 19 décembre 2021, pour en savoir un peu plus sur ce film lors de la Jump Festa.

Vous avez au centre Gohan, Piccolo, et Gokû.

Et vous pouvez y voir la nouvelle Armée du Ruban Rouge, Gamma 1 et Gamma 2.

De nouvelles informations seront partagées lors de la Jump Festa qui débute le 18 décembre prochain.