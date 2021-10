CINEMA : Dragon Ball Super: Super Hero, du teasing pour le retour de l'Armée du Ruban Rouge et Broly dans une première bande-annonce

Nous avions rendez-vous ce jeudi à la New York Comic Con pour un panel dédié au prochain long-métrage de la licence Dragon Ball, qui avait été présenté lors de la SDCC cet été, Dragon Ball Super: Super Hero. Avec un tel titre et des prises de parole destinées au marché nord-américain, il y a de quoi se poser des questions... À cette occasion, plusieurs informations inédites ont été partagées, ainsi qu'une première bande-annonce.

Comme vous pouvez le constater, c'est une bien drôle organisation qui semble être la menace de ce film et a potentiellement un lien avec l'Armée du Ruban Rouge, le gobelet du supposé leader arborant son logo. Ce qui est sûr, c'est qu'elle apparaîtra bien, de même que Broly qui peut être aperçu l'espace d'un instant lorsque Gokû esquive en arrière son attaque. De plus, cette production fera suite à Dragon Ball Super: Broly et l'arc Granola, 10 ans après la mort de Majin Buu et avant le 28e Tenkaichi Budokai, celui qui clôture le manga Dragon Ball. Autre fait notable de cette vidéo, Pan en plein entraînement, qui pourrait donc avoir un bon petit rôle si la menace n'a pas une force démesurée.

Du reste, nous avons pu découvrir les nouveaux designs de Dende, Bulma et Maître Karin, en plus d'une illustration montrant Gokû, Piccolo et les nouveaux personnages qui se font appeler Ganma 1 et Ganma 2.

Dragon Ball Super: Super Hero sortira en 2022 au Japon et est d'ores et déjà confirmé pour une diffusion en Amérique du Nord. Vous pouvez acheter le Blu-ray de Dragon Ball Super: Broly sur Amazon au prix de 14,99 €.