CINEMA : Dragon Ball Super: Super Hero, un trailer inédit et un poster avec une nouvelle forme de Piccolo

Pour faire suite à Dragon Ball Super: Broly, Toei Animation prépare un nouveau long-métrage qui aura la particularité d'être le premier à utiliser majoritairement des technologies 3D, Dragon Ball Super: Super Hero. Un teaser et une première bande-annonce nous avaient déjà permis de nous familiariser avec cette esthétique rare pour la franchise.



Place maintenant à un second trailer qui n'apporte pas grand-chose de neuf sur le fond, mais continue de nous mettre l'eau à la bouche avec des plans inédits. Il met l'accent sur le combat que San Gohan et Piccolo vont mener contre Gamma 1, Gamma 2 et la Nouvelle Armée du Ruban Rouge, et l'arrivée d'un mal ultime qui pourrait leur causer bien du tort. La séquence et un nouveau poster semblent également teaser une forme plus puissante de Piccolo, qui arborerait une couleur plus claire au passage.

Pour connaître tous les secrets de Dragon Ball Super: Super Hero, les Japonais ont rendez-vous en salle le 22 avril 2022. Aucune date de sortie en France, en cinéma ou ailleurs, n'est encore évoquée. Dragon Ball Super: Broly est en attendant disponible en Blu-ray à partir de 13,39 € sur Amazon.fr.