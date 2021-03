Dragon Ball Games Battle Hour : suivez le live de 12 heures dédié aux jeux de la licence ce samedi dès 19h00

En décembre dernier, alors que nous découvrions l'ultime combattant du FighterZ Pass 3 de Dragon Ball FighterZ, Gogeta SSJ4, Bandai Namco annonçait un évènement dédié à de multiples produits de la licence d'Akira Toriyama, la Dragon Ball Games Battle Hour. Contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom, il va falloir rester assez longtemps devant votre écran si vous souhaitez tout voir, car ce sont 12 heures de live qui sont prévues ce samedi 6 mars 2021 à partir de 19h00. Avant de passer aux explications, voici les deux dernières bandes-annonces :

Principalement, cet évènement mettra en avant Dragon Ball FighterZ (consoles et PC, à partir de 14,99 € sur Amazon), Dragon Ball Legends (iOS et Android) et le jeu de cartes Dragon Ball Super Card Game. Au total, ce sont 5 diffusions qui vont avoir lieu en simultané, préparez-vous à zapper régulièrement si vous êtes curieux. Des tournois sont ainsi prévus avec notamment les quatre meilleurs joueurs eSport du Japon, de France, d'Espagne et des côtes Est et Ouest des États-Unis sur FighterZ, en plus d'un aperçu de gameplay de Gogeta Super Saiyajin 4.

Un salon spécial a été créé pour l'occasion à partir des technologies de Xenoverse 2, l'Online Arena, afin de suivre le spectacle dans la peau d'un avatar virtuel. D'ailleurs, ce dernier, Dragon Ball Z: Kakarot et Dokkan Battle nous donneront aussi de leurs nouvelles à cette occasion. Il faudra à priori attendre la cérémonie de clôture pour les découvrir.

Voici le programme et les différents flux vidéo pour suivre tout cela confortablement depuis chez vous.

Great Ape Arena (DB Legends)

19h00 à 19h40 - Cérémonie d'ouverture

19h40 à 21h45 - Qualifications au tournoi Battle Hour Special 2021

21h45 à 00h00 - Another Showdown

00h00 à 00h10 - Spectacle de mi-temps

00h10 à 00h45 - Introduction de la 2e partie

00h45 à 2h05 - Ask! Stuff!

2h05 à 4h15 - Finales du tournoi Battle Hour Special 2021

4h15 à 5h50 - Knowledge Showdown

5h50 à 7h00 - Cérémonie de clôture

Shenron Arena (DB FighterZ)

19h00 à 19h40 - Cérémonie d'ouverture

19h40 à 21h30 - Tournoi Team & Draft Arc France

21h30 à 22h10 - Gogeta Showcase

22h10 à 00h00 - Tournoi Team & Draft Arc Espagne

00h00 à 00h10 - Spectacle de mi-temps

00h10 à 00h45 - Introduction de la 2e partie

00h45 à 2h30 - Tournoi Team & Draft Arc USA côte Est

2h30 à 4h15 - Tournoi Team & Draft Arc USA côte Ouest

4h15 to 20:50 - Tournoi Team & Draft Arc Japon

5h50 à 7h00 - Cérémonie de clôture

Producer Game Clear Challenge (Special Content #1)

19h00 à 19h40 - Cérémonie d'ouverture

19h40 à 00h00 - 1re partie du Producer Game Clear Challenge

00h00 à 00h10 - Spectacle de mi-temps

00h10 à 00h45 - Introduction de la 2e partie

00h45 à 5h50 - 2e partie du Producer Game Clear Challenge

5h50 à 7h00 - Cérémonie de clôture

Diorama Art Challenge (Special Content #2)

19h00 à 19h40 - Cérémonie d'ouverture

19h40 à 00h00 - 1re partie du Diorama Art Challenge

00h00 à 00h10 - Spectacle de mi-temps

00h10 à 00h45 - Introduction de la 2e partie

00h45 à 5h50 - 2e partie du Diorama Art Challenge

5h50 à 7h00 - Cérémonie de clôture

Mosaic Art Challenge (Special Content #3)

19h00 à 19h40 - Cérémonie d'ouverture

19h40 à 00h00 - 1re partie du Mosaic Art Challenge

00h00 à 00h10 - Spectacle de mi-temps

00h10 à 00h45 - Introduction de la 2e partie

00h45 à 5h50 - 2e partie du Mosaic Art Challenge

5h50 à 7h00 - Cérémonie de clôture

Pour ne pas changer, vous retrouverez sur le site toutes les informations pertinentes sur les annonces effectuées par Bandai Namco au cours de cette longue nuit (vidéo)ludique qui nous attend.