FOAMSTARS : date de sortie, modes de jeu et beau cadeau pour les abonnés PlayStation Plus, le jeu de tir se fait mousser

Au printemps dernier, lors du PlayStation Showcase, Square Enix dévoilait un jeu bien loin de ses standards baptisé FOAMSTARS, un jeu de tir en équipe rappelant fortement Splatoon, mais avec de la mousse et des personnages hauts en couleur. Cette exclusivité à destination des PS5 et PS4 s'est faite bien discrète depuis malgré une bêta ouverte, mais le compte officiel du jeu nous promettait des nouvelles pour ce mardi. La première et non des moindres, c'est sa date de sortie, qui est imminente et va donc se caler dans un planning déjà fortement chargé, ce qui ne risque pas de l'aider à se démarquer.

En effet, FOAMSTARS sortira le 6 février 2024 sur les deux consoles de Sony Interactive Entertainment au prix tout doux de 29,99 €. Mais si vous êtes abonné au PlayStation Plus, vous n'aurez nul besoin de dépenser un centime, car il s'agira de l'un des jeux offerts le mois prochain, qui pourra être récupéré jusqu'au 4 mars. Ce scénario rappelle énormément un autre jeu service exclusif, Destruction Allstars, qui est depuis tombé dans l'oubli. Espérons que le sort sera plus favorable à ce titre.

Et qui dit format live service implique la présence d'un Pass saisonnier, avec une option premium coûtant 5,99 €, qui débloquera directement des personnages et éléments cosmétiques, un cas rappelant Overwatch 2. Les mises à jour seront gratuites tout au long de l'année en dehors de ça. Notez qu'une connexion Internet sera obligatoire pour y jouer, ce qui n'a rien de bien choquant pour une telle production multijoueur.

Vous trouverez ci-dessous des détails sur les modes de jeu et autres contenus disponibles au lancement, ainsi que des visuels en page suivante. Sachez que chaque expérience PvP disposera de trois cartes avec une sélection aléatoire en début de partie.

Pass saisonnier Chaque pass saisonnier permet au joueur de débloquer des rangs successifs en obtenant de l'EXP au cours des combats en JcJ, en finissant des missions ou en remportant des défis. À chaque nouveau rang atteint, les joueurs recevront en récompense des objets qui rendront leur expérience sur FOAMSTARS encore plus agréable. Tous les joueurs pourront débloquer de nouveaux personnages, modes et cartes, pour profiter au maximum des festivités de FOAMSTARS. Les joueurs ayant acheté le pass saisonnier Premium débloqueront instantanément les personnages du pass saisonnier ainsi que d'autres objets cosmétiques exclusifs à la saison. Contenu disponible au lancement Au lancement, trois modes JcJ seront disponibles (« Chasse à la star », « Survie en milieu mousseux » et « Soirée canard en caoutchouc »), ainsi que deux modes JcE : « Foamstar » et « Missions d'escouade », sans oublier des défis permanents, des défis à durée limitée ou encore hebdomadaires. Six personnages seront immédiatement disponibles. Les joueurs pourront débloquer Mel T avec le pass saisonnier, tandis que Le Baristador sera disponible en terminant un défi permanent. Chaque personnage dispose de nombreuses options de personnalisation, de leur tenue à leurs autocollants, en passant par leur planche de glisse et l'apparence de leur fusil à mousse. Les joueurs peuvent même décorer le lobby avec des meubles pour exprimer leur style FOAMSTARS. Nouveau mode JcJ : Soirée canard en caoutchouc Avec le nouveau mode « Soirée canard en caoutchouc » dévoilé aujourd'hui, les joueurs découvriront une fête sans pareille ! Les équipes doivent foncer vers le centre du champ de bataille pour prendre possession du canard. Grimper dessus permettra de le diriger vers le but adverse pour remporter la victoire. Les joueurs peuvent aussi danser quand ils sont sur le canard pour générer une brève accélération. Modes Joueur contre l'Environnement Le mode « Foamstar » et les « Missions d'escouade » sont des modes JcE en solo et en coopération où les joueurs devront protéger Bath Vegas d'une invasion de mousstruosités en repoussant des vagues d'attaques aléatoires. Dans les Missions d'escouade, les joueurs pourront améliorer leur personnage après avoir repoussé une vague. Les joueurs peuvent aussi remporter des défis et gagner davantage d'expérience pour terminer plus rapidement le pass saisonnier en réussissant des missions.

Si vous souhaitez vous abonner au PlayStation Plus, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

Lire aussi : PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en janvier 2024 dévoilé, ça commence fort !