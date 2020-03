Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON : date de sortie et détails des modes de jeu en vidéo, une bêta fermée annoncée pour avril

C'est au mois de janvier que Bandai Namco a dévoilé Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON, un portage du jeu d'arcade japonais à destination de la PS4 histoire de marquer les 10 ans de la licence. Depuis, nous avons pu voir en action le Zaku Amazing et eu droit à quelques informations complémentaires. L'éditeur passe désormais la seconde en diffusant une bande-annonce inédite et en annonçant surtout la date de sortie du jeu, qui sera mondiale.

Ainsi, l'ensemble de la communauté avide d'affrontements de robots géants en 2v2 pourra se faire plaisir à compter du 30 juillet 2020. Elle aura effectivement de quoi faire avec pas moins de 185 unités jouables provenant de 36 œuvres de la prolifique saga, comme le rappelle une fois encore la vidéo. Trois types de Burst (Fighting, Shooting et Extended) apporteront de leur côté une dose supplémentaire de stratégie en combat. Le trailer fait également le point sur les nouveautés ajoutées à cette version PS4, à commencer par un mode Maxi Boost Mission contenant plus de 200 quêtes à remplir pour y récupérer des données et accroître la puissance de nos unités.

Dans Branch Battle, nous choisirons notre mecha puis devrons combattre un certain nombre d'ennemis à la suite, avec la possibilité de jouer à deux en écran partagé, qui s'appliquera également au mode Free Battle. Le jeu en ligne aura pour lui des matchs classés et casuals, ainsi que la possibilité de visionner des replays. Plus atypique, car peu présent dans les productions modernes, LAN Battle permettra de connecter 4 consoles au maximum par câble pour organiser des affrontements en 2v2 hors ligne, les organisateurs de tournois sur les salons vont s'en réjouir !

La personnalisation tiendra également une place importante, que ce soit pour les personnages emblématiques de la licence servant de navigateur sur le terrain, différentes décorations personnelles ou l'apparence des jauges à l'écran. Enfin, deux Mobile Suits inédits ont été ajoutés par rapport à l'arcade, le Zaku Amazing de Tatsuya Yūki déjà connu et le Montero de Klim Nick.

Vous êtes impatients d'en découdre ? Alors, réjouissez-vous, car Bandai Namco a également annoncé une bêta fermée qui aura lieu du samedi 25 avril à 15h00 au lundi 27 avril à 7h00. Le but affiché étant de tester les serveurs, les affrontements en ligne seront donc au cœur des débats avec différents modes de jeu :

Match classé - Aléatoire (4 à 18 joueurs) : Pour les joueurs occasionnels ;

: Pour les joueurs occasionnels ; Match classé - Fixe (4 à 18 joueurs) : Pour les joueurs souhaitant former des équipes ;

: Pour les joueurs souhaitant former des équipes ; Match amical (4 joueurs) : Pour les joueurs occasionnels, quel que soit leur rang ;

: Pour les joueurs occasionnels, quel que soit leur rang ; Combat libre (1 à 2 joueurs) : Pour les joueurs souhaitant affronter le CPU ou s'entraîner.

Vous avez jusqu'au 10 avril pour vous inscrire si vous êtes intéressés, alors ne traînez pas ! Il sera possible pour les heureux élus de télécharger le client dès le 17 avril, laissant amplement le temps aux petites connexions.

Les premiers acheteurs de Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON recevront un code pour débloquer le Gundam Barbatos Lupus Rex. Au Japon, une Premium Sound Edition vendue 14 500 ¥ inclura le gunpla HG 1/144 Extreme Gundam & Eclipse F Parts (EX VS. 10th Anniversary Color Ver.) et 33 chansons.