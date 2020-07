Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON sort les percussions dans sa bande-annonce de lancement

Les amateurs de mecha sont aux anges en ce 30 juillet, car c'est aujourd'hui que sort Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON sur le PlayStation Store européen et nord-américain. Bandai Namco a donc diffusé un bon petit trailer énergique qui fait s'opposer certaines des unités pouvant être pilotées, 185 étant jouables pour rappel, un vrai bonheur pour les fans.

En début de semaine, c'est une vidéo dédiée au mode solo qui a aussi été diffusée, donnant une bonne idée de ce qui vous attend si vous passez à la caisse. Ces missions Maxi Boost sont inédites et ont été conçues spécialement pour cette sortie sur PS4, plus de 200 étant disponibles avec pour commencer les bases du gameplay. Des boss sont au rendez-vous, tout comme des missions de type Break servant à les affaiblir au préalable, et également du Score Attack, Time Attack, des quêtes bonus faisant apparaître une unité cachée une fois certaines conditions réunies et d'autres nous mettant aux commandes d'un mecha bien précis.

De nombreuses récompenses sont à la clé pour motiver et les unités peuvent être personnalisées de bien des manières, notamment en accumulant de l'XP et augmentant le niveau de joueur pour débloquer de nouveaux emplacements d'équipement. Et si ça ne vous suffit pas, un système de classement permettant de comparer nos exploits aux autres joueurs a été implémenté.

Enfin, un peu plus tôt dans le mois, l'éditeur avait partagé une bande-annonce live-action, où un homme se remémore sa jeunesse lorsqu'il jouait sur bornes d'arcade à ce jeu Gundam, avant que ses amis de l'époque viennent lui offrir sur PS4, et en physique qui plus ! Oui, les joueurs de l'Est ont droit à une édition en boîte.

Vous pouvez importer Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON via Amazon, mais il faudra débourser 109,90 €...