Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON : les 185 mechas jouables en action dans un intense trailer

Dévoilé en janvier dernier, Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON s'est très peu montré depuis et pour cause, puisque nous connaissons déjà tout de lui dans les grandes lignes, sa force résidant dans le fait de porter sur PS4 le jeu d'arcade et son casting de rêve, avec toutes les sensations allant avec. Il nous revient tout de même aujourd'hui avec une deuxième bande-annonce japonaise faisant le point sur son contenu.

Outre nous rappeler les possibilités qui nous seront offertes, cette deuxième bande-annonce introduit également l'immense roster de mechas que nous pourrons utiliser, ainsi que leurs pilotes attitrés. Forcément, avec 185 unités jouables réparties sur 36 œuvres différentes de la saga Gundam, tout va très vite et les robots géants disparaissent de l'écran aussi vite qu'ils sont apparus. Les 2 Mobile Suits exclusives à cet épisode, le Zaku Amazing et le Montero font évidemment partie du lot.

La vidéo sert également à introduire un stick arcade HORI et des week-ends d'essai gratuit sur les serveurs du jeu, du moins au Japon en attendant confirmation pour le reste du monde :

Du 20 juin de 12h00 JST au 21 juin à 12h00 JST ;

Du 27 juin à 12h00 JST au 28 juin à 12h00 JST ;

Du 4 juillet à 12h00 JST au 5 juillet à 12h00 JST ;

Du 11 juillet à 12h00 JST au 12 juillet à 12h00 JST ;

Du 18 juillet à 12h00 JST au 19 juillet à 12h00 JST ;

Du 25 juillet à 12h00 JST au 26 juillet à 12h00 JST.

Encore un peu de patience, Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON est attendu le 30 juillet 2020 en exclusivité sur PS4.

Lire aussi : Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON : date de sortie et détails des modes de jeu en vidéo, une bêta fermée annoncée pour avril