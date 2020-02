Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON : une nouvelle bande-annonce informative et du gameplay du Zaku Amazing

Le mois dernier, un portage du jeu d'arcade Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON a été annoncé sur PS4 pour les 10 ans de la licence Extreme Vs., faisant la joie des amateurs de jeux de mechas. Bandai Namco nous en dit à présent un peu plus avec une longue bande-annonce informative mêlant gameplay et explications des producteurs Akitoshi Chiba et Hiroshi Okubo.

Nous avons tout d'abord droit à un rappel qu'il y aura pas moins de 183 Mobile Suits jouables issues de 36 œuvres de la prolifique saga débutée en 1979 pouvant participer à des affrontements en 2v2, seul ou à plusieurs (avec de la coopération à deux en écran scindé), sans compter les unités contrôlées uniquement par l'ordinateur et portant le total à plus de 300. Tous les stages de la version arcade seront également inclus, soit 34 si nous en croyons le site officiel du jeu. Ce sont d'ailleurs les mêmes développeurs qui se chargent d'effectuer ce portage, les sensations de l'arcade devraient donc être restituées au mieux, avec un équilibrage à jour qui plus est.

Enfin, vous l'aurez compris, la démo du Taipei Game Show encore évoquée ici n'est plus à l'ordre du jour vu que le salon qui aurait dû se dérouler ce week-end a été reporté à cet été à cause du coronavirus.

Pour terminer, une courte vidéo de gameplay montrant le MS-06R-AB Zaku Amazing de Tatsuya Yūki (Gundam Build Fighters) en action en 1v1 a été partagée. Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON arrivera cette année exclusivement sur PS4, sans plus de précision.