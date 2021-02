Star Wars : EA va s'appuyer sur des franchises existantes et de « nouvelles expériences » pour les prochains jeux

Après près d'une décennie de productions Star Wars en exclusivité chez Electronic Arts, Lucasfilm Games a décidé de couper le cordon pour permettre à d'autres studios de développer des jeux vidéo dans l'univers de la saga. Cela ne signifie pas pour autant qu'EA n'aura plus sa part du gâteau, car il prévoit, au même titre que ses concurrents, de proposer d'autres expériences en lien avec la licence.



Le président Andrew Wilson a fait le point sur ce sujet lors du dernier bilan financier d'EA, et sans être prêt à faire d'annonce, il semble dire que les jeux Star Wars développés chez lui s'appuieront sur des franchises déjà établies et des expériences inédites.

Pour ce qui est de Star Wars, nous n'annoncerons pas de nouvelles choses ici, mais ce que je dirais, c'est que si vous regardez notre histoire avec Star Wars, nous avons eu une relation longue et très rentable, d'abord avec LucasArts ou Lucasfilm, puis avec Lucasfilm dans le cadre de Disney. Nous avons généré un certain nombre de grandes franchises : Star Wars Knights of the Old Republic, Galaxy of Heroes, Battlefront, Jedi: Fallen Order et plus récemment Squadrons. Cela représente plus de 3 milliards de dollars de réservations nettes à ce jour et 52 millions de jeux vendus, et Galaxy of Heroes est une franchise à un milliard de dollars. Alors nous avons établi des éléments très forts de cette franchise, vous devez vous attendre à ce que nous continuions à investir dans celles-ci ainsi que dans de nouvelles expériences sur toutes les plateformes pour l'avenir.

Faut-il simplement comprendre que Star Wars Knights of the Old Republic et Galaxy of Heroes continueront à exister, ou que Star Wars Jedi: Fallen Order 2 est bien en cours de création chez Respawn Entertainment ? Et quelles pourraient être ces nouvelles expériences à venir dans les années qui viennent ? Seul l'avenir nous le dira, mais le futur de Star Wars se passera bien aussi chez EA. En attendant, Star Wars Squadrons est disponible à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.

