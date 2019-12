Respawn recrute déjà pour un nouveau jeu Star Wars, vers une suite de Fallen Order ?

Electronic Arts aura galéré pour accoucher de ses jeux vidéo Star Wars, en témoigne le projet de Visceral Games depuis repris et rebooté par EA Vancouver. Mais alors que Star Wars Battlefront II est plus complet et attrayant que jamais, et que Star Wars Jedi: Fallen Order vient de conquérir le cœur de la presse et du public, le pari semble enfin réussi.



L'éditeur n'aurait donc aucune raison de s'arrêter en si bon chemin, et il va visiblement faire confiance à l'un de ses partenaires clés pour un futur projet autour de la saga. Respawn Entertainment, studio derrière Apex Legends et justement à l'origine du récent Star Wars Jedi: Fallen Order, serait déjà à l'œuvre sur un « jeu d'action et d'aventure à la troisième personne » avec son « équipe Star Wars ».

La société a en effet déjà publié des petites annonces pour recruter des créateurs de personnages, développeurs de niveau ou ingénieurs logiciel. La dernière fiche de poste mentionne d'ailleurs que le projet a pour objectif de « créer une expérience Star Wars incroyable », ce qui ne laisse que peu de place au doute quant à l'univers du jeu en question. S'il existe une petite chance que les développeurs soient recrutés tardivement pour des DLC, l'hypothèse la plus logique serait que l'équipe soit renforcée pour un tout nouveau jeu, voire une suite de Star Wars Jedi: Fallen Order, loin d'être improbable au vu du récit et du lore installés dans l'original. Étant donné que le titre a vu le jour le mois dernier, il ne faudra en revanche pas être pressé pour savoir de quoi sera fait son successeur.

