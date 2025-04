Star Wars Zero Company : le jeu de Respawn et Bit Reactor se dévoile avec une première image officielle et des plateformes

Ce week-end, nous avons rendez-vous à la Star Wars Celebration Japan pour découvrir les nouveautés concernant la franchise imaginée par George Lucas et appartenant à Disney. Au programme, nous découvrirons notamment le prochain jeu vidéo de Bit Reactor et Respawn Entertainment, annoncé il y a plus de trois ans.

Bon, la surprise n'est plus vraiment totale, car ce jeu tactique au tour par tour dirigé par Greg Foerstch a déjà fuité avec des images de gameplay, montrant un titre ressemblant fort aux XCOM (Greg Foerstch était directeur artistique sur XCOM 2). L'éditeur Electronic Arts veut sans doute éviter d'autres leaks et dévoile dès aujourd'hui le nom complet de ce jeu : Star Wars Zero Company. Un premier artwork officiel est même dévoilé, montrant un droïde, un Mandalorien, un Jedi et même un Clone Trooper. Le personnage au centre de l'image tient quant à lui un holodisque montrant un droïde de combat, présent pendant la Guerre des Clones.

Pour découvrir davantage d'informations officielles, il faudra patienter, Star Wars Zero Company sera présenté à la SW Celebration le 19 avril prochain. Le jeu est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.