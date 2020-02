Star Wars Battlefront II : les graphismes ont été améliorés, la preuve en vidéo !

Star Wars Battlefront II continue de recevoir différents patchs et contenus pour satisfaire les joueurs. Chose à prendre en compte, les développeurs ont aussi amélioré les graphismes au fil des mois pour avoir un rendu pétant et plaisant à l'image. Ainsi, et comme vous pourrez le constater via la vidéo ci-dessous, la modélisation de plusieurs personnages a été peaufinée.

Les décors aussi sont légèrement plus nets, des textures ont été modifiées, et les ombres et les jeux de lumière sont mieux travaillés. Autre point, certaines animations ont été changées. Sincèrement, c'est beaucoup plus clinquant, vous ne trouvez pas ? Que pensez-vous de tout cela ?

Rappelons que BB-8 et BB-9E sont jouables depuis le 3 février dernier !