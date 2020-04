Battlefield V : une dernière mise à jour et c'est (presque) fini, DICE fait le point sur l'avenir du jeu

Le Chapitre 6 de Battlefield V touchera à sa fin le 29 avril prochain, et pour la première fois, la communauté n'a plus d'autres nouveautés dans le viseur. DICE a donc décidé de faire le point sur l'avenir du jeu via un billet de son producteur Ryan McArthur.

Rassurez-vous, Battlefield V, ce n'est pas tout à fait fini ! Une dernière grosse mise à jour est prévue avec du contenu inédit, des armes et un rééquilibrage de l'expérience. Elle est prévue pour juin, mais la situation pourrait changer en raison du fait que l'équipe est actuellement en télétravail.

Suite à ce patch estival, des défis hebdomadaires vous permettront de remporter de la Monnaie Battlefield et des Pièces de Compagnie afin de débloquer le contenu saisonnier que vous auriez manqué. Des activités et évènements réguliers sont également planifiés, avec par exemple le #FridayNightBattlefield où toute la communauté est encouragée à se connecter le vendredi soir, mais aussi les Throwback Thursdays, où DICE propose plutôt de relancer une partie sur des épisodes passés. Les développeurs précisent enfin qu'ils travaillent toujours ardemment sur des mesures anti-triche plus restrictives, mais ne peuvent pas trop communiquer sur le sujet pour ne pas donner d'indices sur leurs méthodes aux pirates.

Vous l'aurez compris, Battlefield V va avoir droit à un baroud d'honneur d'ici quelques semaines avec du contenu téléchargeable gratuit, suite à quoi les joueurs partiront sur un rythme de croisière avec des patchs purement techniques, sans davantage de nouveautés. Il sera alors temps pour DICE de se pencher pleinement sur le prochain épisode, pas attendu avant 2021 au plus tôt.