BON PLAN chez Gamesplanet : Call of Duty, XIII, DIRT 5, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered et d'autres jeux en promotion

Gamesplanet est toujours là pour faire économiser quelques euros aux joueurs sur ordinateurs, et bien évidemment, le distributeur met encore une fois en avant Call of Duty: Black Ops Cold War, exclusif à sa boutique en France (outre Blizzard Battle.net évidemment), le FPS est affiché à 53,99 € en édition standard ou à 80,99 € en Ultimate Edition, et les pré-téléchargements sont déjà lancés.

Gamesplanet propose également de précommander XIII, remake du jeu d'Ubisoft qui passe à 36,99 € avec le code promotionnel « XIII », c'est facile à retenir, et les joueurs obtiendront en plus le titre original ainsi que le Golden Classic Weapon Pack. Si vous préférez faire la course, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered est vendu 28,49 €, tandis que DIRT 5 est affiché à 46,74 €, soit 15 % de réduction.

Enfin, les joueurs peuvent retrouver The Falconeer à 25,49 €, les trois éditions de Yakuza: Like a Dragon avec 10 % de réduction, Chicken Police à 14,99 € ou encore du cashback sur les éditions de Destiny 2: Beyond Light.