BON PLAN chez Gamesplanet : Call of Duty: Black Ops Cold War, PES 2021 et un tas d'autres jeux en promotion

Gamesplanet termine bien la semaine en faisant le point sur les précommandes de futurs jeux, notamment le très attendu Call of Duty: Black Ops Cold War, qui aura pour rappel droit à une bêta à partir du 15 octobre prochain, si vous avez précommandé le jeu donc. Ça tombe bien, le revendeur propose déjà d'acheter le jeu d'Activision, et d'obtenir dès maintenant des bonus en fonction des éditions.

La version standard de Call of Duty: Black Ops Cold War est ainsi vendue 53,99 € (-10 %), tandis que l'Ultimate Edition est proposée contre 80,99 € (-10 %). Pour rappel, le multijoueur du jeu a été présenté cette semaine, avec un tas de vidéos. Mais très prochainement, c'est eFootball PES 2021 Season Update qui s'invitera sur ordinateurs, là encore Gamesplanet a lancé les précommandes avec en bonus Messi en prêt pour 10 matchs. L'édition standard est disponible contre 23,99 € (-20 %), et les éditions augmentées avec du contenu lié à un club sont vendues 27,99 € (-20 %) pour le FC Barcelone, Manchester United, Arsenal, la Juventus de Turin et le Bayern de Munich.

Ce n'est évidemment pas tout, Gamesplanet propose Hotshot Racing à 14,99 € (-25 %) et As Far As The Eye à 17,84 € (-15 %), les jeux d'Electronic Arts sont toujours bradés avec notamment FIFIA 20 à 4,8 € (-92 %), Anthem à 8,99 € (-85 %), Battlefield V à 11,99 € (-70 %) et divers titres Star Wars, tandis que les jeux de Frontier (Elite Dangerous, Jurassic World Evolution, Planet Coaster et Planet Zoo) bénéficient de réductions allant jusqu'à -75 %. Les jeux d'Ubisoft (Assassin's Creed, Far Cry, ANNO, For Honor, South Park, Steep, The Crew, Ghost Recon, Rainbow Six, Splinter Cell, Trackmania, Trials, Watch_Dogs et autres) sont eux aussi en promotion, la longue liste de titres bradés est à retrouver ici.

Enfin, concernant les offres du week-end, pour fêter la sortie du DLC Psycho Krieg, Borderlands 3 est affiché à 27,99 € (-53 %), Total War: Three Kingdoms est affiché à 33,99 € (-43 %), et plusieurs jeux de la franchise Dragon Ball sont eux aussi en promotion.