TEST de Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, une version Switch qui carbure ?

Au début du mois, EA Games sorti Need for Speed: Hot Pursuit Remastered sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, une version graphiquement améliorée avec une image en 4K et un framerate à 60 fps sur les plateformes compatibles. Mais une version pour Nintendo Switch est sortie quelques jours plus tard, il convient donc de se pencher un peu plus en détail sur ce portage, qui vaut le détour.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered est une vraie bonne surprise sur Switch.

Aucun NFS n'avait fait jusqu'ici le détour sur la Switch, ce Need for Speed: Hot Pursuit Remastered était donc très attendu par les amateurs de jeux de course arcade, et EA Games ne s'est pas moqué d'eux. En mode Portable, le titre est très joli, avec des voitures parfaitement modélisées qui n'arborent quasiment aucun aliasing, la prise en main avec les Joy-Con est intuitive et c'est un régal de se lancer dans une course à vive allure, de finir premier, de mettre en veille la console et de la rallumer peu après pour un second défi sur l'asphalte. Concernant les décors, c'est un peu moins bon, ils manquent de détails, surtout par rapport aux versions PC/PS4/Xbox One, et l'aliasing pointe le bout de son nez sur les environnements lointains et la végétation. Des petits écueils techniques qui s'oublient cependant très vite lorsque le joueur fonce à vive allure au fil des courses, se concentrant uniquement sur la route, sa voiture et ses opposants.

En branchant la Switch à son dock pour jouer à Need for Speed: Hot Pursuit Remastered sur une TV, le résultat nous a impressionnés. Contrairement à d'autres portages du même genre, le jeu de course d'EA Games ne bave pas ses pixels sur le grand écran, l'aliasing n'est pas beaucoup plus prononcé qu'en mode Portable, et les voitures sont resplendissantes. Le manque de détails dans les décors est cependant ici plus visible, l'image étant bien plus grande, et même dans le feu de l'action de la course, les bas-côtés un peu vides se font ressentir, mais c'est bien là le seul vrai défaut de Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, avec ses spécificités techniques. Affiché en 1080p sur une TV ou en 720p en mode Portable, le titre ne dépasse malheureusement jamais les 30 fps, ce qui reste parfaitement jouable, mais à une époque où certaines consoles affichent du 120 fps, se retrouver avec un jeu de course rapide à 30 images par seconde est un peu dommage. D'autant que des titres comme Mario Kart 8 Deluxe atteignent les 60 fps sur Switch.

Pour autant, si les 30 fps ne vous gênent pas, eh bien, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered est une vraie bonne surprise sur Switch. Le titre est visuellement réussi, malgré des décors manquant un poil de détails, et le gameplay est au poil avec les Joy-Con ou la manette Pro Controller. Le format portable de la console de Nintendo se prête très bien au jeu de course d'EA Games, permettant de lancer rapidement une partie le temps de quelques courses, et même sur une TV, l'expérience est agréable. Si vous appréciez le genre et que vous n'avez qu'une Switch sous la main, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered est à posséder dans sa bibliothèque, le jeu de base est excellent et les jeux de course arcade, mais aux graphismes réalistes ne sont pas légion sur la plateforme.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered est vendu 35,99 € à la Fnac.

Les plus Un Need for Speed sur Switch, enfin !

Vraiment beau en mode Portable...

… et toujours plaisant sur une TV

Avec les Joy-Con ou la manette Pro, ça roule Les moins Le framerate qui ne dépasse jamais les 30 fps

Des décors un peu vides et aliasés, surtout en mode TV

Notation Graphisme (Dock) 17 20 Graphisme (TV) 14 20 Bande son 16 20 Jouabilité 16 20 Durée de vie 16 20 Verdict 15 20