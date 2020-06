Star Wars: Squadrons, première vidéo de gameplay, quelques modes, lieux et vaisseaux partagés

Star Wars: Squadrons est la nouvelle production d'Electronic Arts qui titille les joueurs depuis quelques jours. Et pour cause, si vous avez un casque adéquat, il sera possible de jouer en réalité virtuelle. Le géant américain émoustille un peu plus la Toile en partageant, cette fois-ci, une toute première bande-annonce se penchant sur le gameplay, et en livrant de nouvelles informations.

Le géant stipule pour commencer en douceur :

Participez à des combats aériens intenses en 5 contre 5, rejoignez votre escadron pour faire pencher la balance en votre faveur dans des batailles de flotte monumentales et décollez pour un scénario Star Wars solo Star Wars palpitant.

Les modes en vue ?

Scénario Découvrez tout le sens du mot pilote dans une campagne solo Star Wars palpitante. Vivez la bataille pour la galaxie du point de vue alterné entre la Nouvelle République et l'Empire et retrouvez des leaders iconiques et émergents. Alors que la Guerre civile galactique touche à sa fin, c’est le moment où les as du pilotage feront toute la différence. Combat aérien Défiez l’élite de la galaxie dans des combats aériens en 5c5. La mission est simple, mais son exécution requiert du talent. Réglez vos équipements pour plus de rapidité et de précision, composez votre escadron avec différentes classes de chasseurs et éliminez l’ennemi pour vous couronner de gloire. Batailles de flotte Rejoignez votre escadron en ligne ou affrontez des robots pour faire pencher la balance en votre faveur dans des batailles de flotte monumentales, un combat par étapes entre deux escadrons de cinq pilotes. Faites progresser la ligne de front en dominant l’ennemi dans des combats intenses et en bombardant ses vaisseaux amiraux en assurant votre objectif ultime : détruire l’imposant vaisseau ennemi.

Si vous voulez en savoir plus sur les lieux et les vaisseaux, rendez-vous en page deux et trois de cet article. Rappelons que la date de sortie de Star Wars: Squadrons est fixée au 2 octobre 2020 sur PS4, Xbox One et PC.