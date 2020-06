Star Wars: Squadrons, date de sortie, compatibilité VR et trailer des batailles spatiales !

Le Star Wars: Project Maverick d'Electronic Arts était un secret de polichinelle depuis que son logo a été aperçu sur le PlayStation Store. Mais c'est bien aujourd'hui que l'éditeur dévoile officiellement celui qui se nommera Star Wars: Squadrons avec une bande-annonce, après avoir révélé le titre et quelques images pour teaser.



Il s'agira comme le voulaient les fuites d'un jeu de bataille de vaisseaux spatiaux à la première personne développé par Motive Studios, proposant une campagne en solo et des modes multijoueurs. Il ne faudra pas s'attendre à grand-chose niveau scénario, mais notez qu'il se situera tout de même entre Le Retour du Jedi et Le Réveil de la Force, pour vous situer côté technologies et factions. Il sera jouable en cross-play sur toutes les plateformes, et même compatible VR sur PC (avec des casques non précisés) et PS4 (via le PlayStation VR) pour des sensations forcément vertigineuses.

PROTÉGEZ LA GALAXIE

Planifiez toutes les escarmouches avec votre escadron dans la salle de briefing avant de plonger dans les champs de bataille évolutifs à travers la galaxie. Les pilotes triompheront en équipe dans des lieux connus et inédits, dont la planète géante gazeuse Yavin Prime et la lune brisée de Galitan. MAÎTRISEZ DES CHASSEURS LÉGENDAIRES

Prenez le contrôle des différentes classes de chasseurs de la Nouvelle République et de l'Empire, comme les X-wings et les chasseurs TIE. Modifiez votre vaisseau, redirigez la puissance entre ses différents systèmes et détruisez vos adversaires dans des combats spatiaux stratégiques. TRAQUEZ VOS CIBLES

Participez à des combats intenses en 5c5, faites appel à votre escadron pour mettre toutes les chances de votre côté dans des batailles de flotte monumentales et décollez dans une histoire solo Star Wars passionnante. Installez-vous dans le siège du pilote avec l'option de jouer à l'intégralité de Star Wars: Squadrons en réalité virtuelle (VR) sur PlayStation 4 et PC avec l'assistance Cross Play.

Sa date de sortie est fixée au 2 octobre 2020 sur PS4, Xbox One et PC via Origin, Steam et l'Epic Games Store, comme ça, pas de jaloux. Il sera accompagné d'une version gratuite jouable pendant 10 heures pour les abonnés EA Access et Origin Access Basic, qui bénéficeront de 10 % de réduction sur son prix de 39,99 €, tandis que les abonnés Origin Access Premier auront accès à toute l'expérience dès le lancement. Et si vous précommandez votre exemplaire, vous recevrez les éléments listés ci-dessous.

Édition Précommande Combinaison de vol pour recrue de la Nouvelle République (épique)

Combinaison de vol pour as impérial (épique)

Skins de chasseur pour recrue de la Nouvelle République (rare)

Skins de chasseur pour as impérial (rare)

Autocollant recrue de la Nouvelle République (commun)

Autocollant as impérial (commun)

Si vous en voulez plus que cette première vidéo, vous n'aurez pas à attendre longtemps : du gameplay sera montré à l'EA Play Live dans la nuit de jeudi à vendredi.