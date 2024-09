Star Wars Outlaws : une date de sortie pour le DLC Wild Card et un engagement pris auprès des joueurs

Ce mercredi soir a été bien mouvementé en termes d'actualité chez Ubisoft, qui a annoncé le report d'Assassin's Creed Shadows, avec un changement de stratégie pour s'éloigner du modèle de Season Pass et le retour à des sorties day one sur Steam. Le moteur de tout cela, c'est Star Wars Outlaws, sorti fin août et dont les ventes ont selon l'éditeur été plus basses qu'espérées. Le but est désormais d'améliorer l'expérience et de parvenir à engager davantage de joueurs pour en faire un succès sur la durée. Cela passera par sa sortie sur Steam le 21 novembre, mais pas seulement.

Comme indiqué sur les réseaux via le message ci-dessus, la première extension de son contenu post-lancement baptisée Wild Card sortira bien cet automne, le 21 novembre pour être précis, coïncidant ainsi avec le lancement sur la plateforme de Valve. Des contrats vont également être ajoutés pour tous les joueurs, et ce gratuitement.

Massive Entertainment indique aussi travailler sur des mises à jour visant à améliorer l'expérience, avec l'optimisation du jeu, des ajustements de la furtivité et des combats, et permettre une meilleure jouabilité. Bref, le jeu devrait évoluer dans le bon sens suite aux retours des joueurs.

