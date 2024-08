TEST Star Wars Outlaws : pas de nouvel espoir pour Ubisoft

Kay pas si Solo





Pendant des années, Electronic Arts avait l’exclusivité des jeux vidéo Star Wars, pour le meilleur (Star Wars Jedi: Fallen Order et sa suite) comme pour le pire (Star Wars Battlefront II et son modèle économique). Désormais, davantage de studios peuvent développer des jeux vidéo dans cette franchise passionnante, Ubisoft est l’un d’eux et vient de lancer Star Wars Outlaws, présenté comme un jeu d’action et d’aventure à la troisième personne en monde ouvert. C’est Massive Entertainment, surtout connu pour The Division et Avatar: Frontiers of Pandora, qui était chargé du développement et cela se ressent. Après avoir passé de longues journées sur Star Wars Outlaws, il est temps de livrer notre verdict dans ce test, toujours sans spoilers.

Star Wars Outlaws passionne par son histoire et ses personnages.

Ubisoft et Massive ont eu la très bonne idée de créer un jeu vidéo sans Chevalier Jedi, une formule vue et revue depuis les débuts de la saga. Ici, direction la Bordure Extérieure aux côtés de Kay Vess, une mercenaire hors-la-loi (Han Solo, époque A Star Wars Story) habituée des petits boulots pour les syndicats de la galaxie, sans aucune attache, si ce n’est à Nix, un adorable merqaal avec de la fourrure, des écailles et des dreadlocks. Vivant à Canto Bright, une ville déjà vue dans Star Wars, Épisode VIII : Les Derniers Jedi, ils enchaînent les petits boulots sans prétention, jusqu’à se retrouver à piller le coffre-fort de Sliro, dirigeant de Zerek Besh, un puissant syndicat du crime. Après une rencontre avec les Rebelles, Kay se retrouve dans une grosse galère, mais réussit quand même à s’échapper, en volant au passage le Trailblazer, le vaisseau spatial préféré de Sliro, évidemment peu ravi. Toujours sans le sou, mais avec une grosse marque de mort (une prime) sur la tête, Kay Vess va se résoudre à accepter une offre de Jaylen Vrax : trouver une équipe pour piller une nouvelle fois Sliro et empocher 157 millions de crédits.

Eh oui, Star Wars Outlaws, c’est avant tout une histoire de braquage, avec un gros casse à préparer. Le pari est osé, le jeu prenant place entre les films L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi avec des personnages pour la plupart inédits (certains sont tirés des films et de l’univers étendu), mais les développeurs ont réussi leur coup en proposant une héroïne attachante, bien écrite et au caractère bien trempé. C’est un plaisir de suivre Kay Vess au fil de l’aventure et Massive a réussi l’exploit de créer un adorable compagnon qui n’est jamais lourd. Nix est un modèle de ce qu’il faut faire pour concevoir un personnage de ce style : une boule de poils et d’écailles attachante, mais jamais chiante. Le duo fait la force du jeu et, de manière générale, l’écriture des personnages secondaires majeurs est intéressante, Star Wars Outlaws nous fait rencontrer des comparses meurtris par la vie (et surtout par l’Empire), avec des personnalités différentes et des motivations bien personnelles. Si le scénario du jeu est assez classique pendant la quasi-totalité de l’aventure, il abuse un peu trop en révélations en fin de jeu, un poil plus de subtilité aurait été bienvenue, mais rien de bien méchant, Star Wars Outlaws passionne par son histoire et ses personnages, c’est un régal pour les fans de cet univers.

Pour réussir son braquage et recruter un équipage, Key Vess doit explorer la galaxie à bord du Trailblazer, mais plutôt que de nous abreuver de planètes inutiles, Massive a préféré se focaliser sur quatre environnements seulement. Bon, trois en fait, car Kijimi n’est qu’un prétexte pour une seule mission scénarisée et c’est fort dommage, tant son biome de neige aurait été intéressant à explorer. Mais non, il faut se contenter de Toshara, Akiva et Tatooine, des planètes assez inégales. Le début de l’aventure nous emmène par défaut sur Toshara, une lune légèrement aride qui n’est pas sans rappeler la savane africaine et qui est un terrain de jeu idéal pour découvrir les mécaniques de gameplay, dont l’exploration sur un speeder. Kay peut en effet voyager en dehors des villes sur une moto volante à la maniabilité… hasardeuse. Le moindre obstacle et c’est la chute, qui coûte des points de vie, c’est particulièrement frustrant lorsque certains rochers apparaissent au dernier moment à cause du clipping ou d’autres bugs. Dommage, car les sensations de vitesse sont présentes, mais cette rigidité se ressent également dans les phases de plateforme. Kay peut grimper sur certaines surfaces, s'accrocher à des parois et même se balancer à l’aide d’un grappin, mais la mort (ou du moins la chute) survient souvent, la faute à une maniabilité rigide et des bugs de collisions. Une option permet de ne pas mettre en avant les parois (de base jaune) pour renforcer l’immersion, mais comme Kay ne peut quasiment exclusivement que s’accrocher à ces rebords, cette aide visuelle devient obligatoire. Franchement, nous avons retrouvé la même crispation dans les sauts qu’à l’époque d’Uncharted. Le premier, Drake’s Fortune, vieux de 17 ans.

Notation Graphisme 17 20 Bande son 17 20 Jouabilité 13 20 Durée de vie 14 20 Scénario 16 20 Verdict 14 20